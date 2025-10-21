Smartwatches
Se desploma el precio del smartwatch Garmin perfecto para entrenar carreras como la San Silvestre Vallecana
Es uno de los relojes inteligentes deportivos más vendidos de la marca, el cual está pensando principalmente para running y nos permite escuchar música sin tener el móvil cerca
No importa si llevas tiempo saliendo a correr o estás empezando a entrenar para hacer alguna carrera, los smartwatches son un complemento perfecto. Y es que hay modelos como este Garmin Forerunner 165 Music que sirven para mucho más que ver estadísticas, ya que es capaz de hacernos planes de entrenamientos personalizados para conseguir objetivos y, lo mejor de todo, ahora está rebajado a precio mínimo histórico.
A pesar de que este smartwatch de Garmin tiene un precio recomendado de 329,99 euros, ahora gracias a un descuento del 32% podemos aprovechar para comprarlo en color blanco por tan solo unos 223,49 euros en Amazon, que es el precio más bajo al que lo hemos visto hasta la fecha. Mientras que en MediaMarkt está disponible por unos 266 euros.
Compra el reloj inteligente Garmin Forerunner 165 Music a precio mínimo histórico
El Garmin Forerunner 165 Music es un reloj inteligente muy completo y un acierto seguro para esas personas aficionadas al running. Además, como su propio nombre indica, esta versión destaca por su apartado musical. Y es que no hace falta tener a mano el teléfono para reproducir canciones en nuestros auriculares inalámbricos, pues nos da la opción de descargar canciones o listas de reproducción desde plataformas como Spotify.
A nivel de diseño tampoco decepciona y nos demuestra por qué Garmin es una de las marcas más elegidas por deportistas, ya que nos encontramos con un bisel de polímero reforzado con fibra y una cómoda correa de silicona para ajustarlo como un guante. A esto debemos sumarle que se adapta tanto a muñecas grandes como pequeñas al tener una caja de 43 mm y apenas pesa 39 gramos, por lo que en muchos momentos no nos acordaremos ni de que lo llevamos puesto en la muñeca.
Por otro lado, dispone de una pantalla curva AMOLED de 1,2 pulgadas a calor que llega a ofrecernos una resolución de 390 x 390 píxeles para ver desde la interfaz hasta notificaciones con una excelente nitidez y fluidez, aunque es cierto que no es el modelo con más nivel de brillo de todos. Igualmente, se defiende en exteriores y el panel está protegido por un vidrio reforzado mediante procesos químicos.
Y volviendo a lo que comentábamos al principio, cualquier runner estará encantado de tenerlo porque cuenta con planes de entrenamiento adaptables para hacer carreras de 5 km, 10 km o una media maratón, métricas avanzadas, información sobre nuestra recuperación y previsiones de carreras, entre otras muchas cosas.
Pero no se limita solo a eso. También viene con GPS de gran precisión, más de 25 modos deportivos (entre los que nos encontramos otras modalidades como natación o entrenamientos de fuerza) y una grandísima variedad de sensores para monitorizar nuestra salud con el fin de conocer nuestra energía corporal, el nivel de estrés, la saturación de oxígeno en sangre, las variaciones respiratorias durante el sueño e incluso hacer un seguimiento del ciclo menstrual.
Por último, no podemos olvidarnos de que tiene una resistencia al agua de 5 ATM, es compatible con Garmin Pay para realizar pagos en diferentes comercios de manera más rápida y su apartado de autonomía es sobresaliente, puesto que es capaz de aguantar hasta 11 días de uso en modo smartwatch y 19 horas con el GPS activo. En resumidas cuentas, si buscas un smartwatch que te ayude a mejorar los tiempos al correr y versátil para el día a día, no dudes en hacerte con este modelo.
