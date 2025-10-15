La camiseta de la San Silvestre Vallecana, en tres versiones, y con un premio oculto en 10 de las 40.000 unidades

La Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana presentó el diseño y el color de la camiseta oficial de su edición 2025, que lleva la firma del diseñador Alejandro Parrilla, reconocido por sus colaboraciones con grandes marcas y, además, habitual participante de la tradicional prueba del 31 de diciembre por las calles de Madrid, y tendrá la novedad de contener un premio en una decena de ellas.

Inspirada en el lema de este año, 'La carrera de todos', la prenda busca "reflejar la diversidad, la energía y la unión de todos los públicos que conforman la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana: desde quienes se estrenan en esta edición hasta quienes acumulan décadas cruzando la meta", según apuntaron los organizadores.

En su parte frontal, la camiseta muestra un dibujo al estilo 'Doodleart', en el que se ven reflejados todo tipo de corredores y referencias a la historia de la carrera, mientras que la principal novedad es que este año no existe un único modelo, sino tres versiones distintas, que se distribuirán aleatoriamente entre los corredores, y donde cada uno mantiene los elementos comunes de la camiseta oficial -color granate, líneas dinámicas y referencias a la carrera y a Madrid-, pero con matices gráficos que "simbolizan esa pluralidad de estilos y formas de vivir la carrera".

Además, como guiño adicional, diez de las más de 40.000 camisetas esconden un detalle diferente, las denominadas 'Golden Ticket', y aquellas personas que sean las afortunadas de encontrarse con alguno de estos 10 ejemplares obtendrán una inscripción vitalicia para la San Silvestre Vallecana.

La camiseta de carrera, desarrollada por la marca 'Boomerang' de El Corte Inglés, mantiene el estándar técnico de las últimas ediciones con tejido cien por cien reciclado, ligero y transpirable, con propiedades de secado rápido y costuras planas para minimizar el roce durante la carrera. Su corte ergonómico está diseñado para adaptarse a todo tipo de corredores, reflejando así el espíritu inclusivo que da sentido al lema 'La Carrera de todos'.

La presentación de la camiseta de esta tarde contó con la presencia de todo el Comité de Dirección de Nationale-Nederlanden España encabezado por su CEO Carlos González Perandones; y acompañados, por primera vez, del CEO Insurance International del Grupo NN, Frank Eijsink, además de Antonio Sabugueiro.

Las inscripciones para la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana 2025, tanto en su versión popular como en la internacional, continúan abiertas en la web oficial 'www.sansilvestrevallecana.com'.