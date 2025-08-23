Desplome total en el precio de este bestial patinete eléctrico con 2.000W de potencia y 70 km de autonomía

¿Estás pensando en comprar un patinete eléctrico y quieres que te sirva para todo tipo de terrenos y no solo para la ciudad? Pues déjame decirte que el Joyor S10-S-Z es una auténtica maravilla por todo lo que ofrece, y lo mejor es que por tiempo limitado te lo puedes llevar con un descuento que te dejará sin palabras.

Este patinete eléctrico de la marca Joyor es de los modelos más bestias que puedes encontrar a la venta y su precio recomendado nos lo deja claro, ya que es de unos 1.699 euros. Igualmente, desde hace ya bastante tiempo lo normal es encontrarlo con descuento más barato, pero no tanto como ahora, pues aplicando el cupón 'BSES60' durante el proceso de compra se queda por apenas unos 433,94 euros en AliExpress, lo que se traduce en un ahorro total de 1.265 euros.

Y si no llegas a tiempo, también puedes cazarlo por unos 475,78 euros desde este enlace. Mientras que en Amazon se vende por unos 799 euros y en PcComponentes por unos 698,99 euros.

Compra el patinete eléctrico Joyor S10-S-Z al mejor precio

El Joyor S10-S-Z es uno de los patinetes eléctricos más bestias que podemos encontrar para movernos por todo tipo de terrenos y hacer trayectos largos. Cuenta con un marco de aleación de aluminio y soporta un peso máximo de 120 kg, además de que, como la gran mayoría de modelos, tiene un sistema de plegado rápido para guardarlo ocupando algo menos de espacio o transportarlo.

Pero lo más destacable es que incorpora un doble motor para alcanzar una potencia máxima de 2000 W, lo que se traduce en una gran capacidad de aceleración, agilidad en el desplazamiento y la posibilidad de afrontar pendientes pronunciadas sin dificultad. De hecho, puede alcanzar una velocidad máxima de 65 km/h, aunque para cumplir con la normativa está limitada a 25 km/h (que es la velocidad límite en España).

También dispone de 3 modos de conducción con velocidades preestablecidas para adaptarnos al entorno u optimizar la batería, y de un control crucero que sirve para circular a la velocidad que nosotros queramos sin necesidad de tener que estar pulsando el acelerador todo el rato.

Y en cuanto a seguridad, viene muy bien equipado. Incluye unos neumáticos de 10 pulgadas con cámara de aire, una suspensión delantera y trasera que garantizan estabilidad incluso en superficies complicadas y un doble sistema de freno de disco con gran capacidad de respuesta. Sin olvidarnos de su sistema completo de iluminación, el cual se complementa con unos intermitentes para señalizar cada movimiento.

En la parte superior del manillar encontramos una pantalla LCD a color, que nos muestra información clara y en tiempo real sobre la velocidad, el nivel de batería y el modo de conducción seleccionado. Y hablando de autonomía, su batería de gran capacidad nos permite recorrer una distancia de hasta 70 km, que es una auténtica barbaridad. Así que olvídate del coche, con este patinete podrás hacer todo tipo de recorridos y dejar de depender de tener o no un coche.