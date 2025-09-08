Dreame lanza el Aqua10 Ultra Roller: limpieza con agua siempre fresca y protección para alfombras

Cuando empezaron a popularizarse, los robots aspiradores eran dispositivos bastante básicos -aunque entonces no nos lo parecían- que nos ayudaban a mantener el polvo bajo control, pero poco más. Pero hoy, marcas como Dreame, han llevado esta categoría a un nivel completamente nuevo, fusionando la innovación tecnológica con un diseño inteligente, para ofrecer máquinas que realmente sean capaces de transformar la manera en la que cuidamos nuestro hogar. La nueva familia Dreame Aqua10 es el mejor ejemplo de esta evolución. Está compuesta por los modelos Aqua10 Ultra Roller Complete y Aqua10 Ultra Track Complete, y representa un salto tecnológico que pretende marcar un antes y un después en el cuidado del hogar.

Y, aunque ambos forman parte de esta nueva generación, es el Dreame Aqua10 Ultra Roller el que concentra todas las miradas. Su propuesta es innovadora al incluir un sistema de mopa en formato rollo que se renueva constantemente con agua limpia, combinando así tecnologías avanzadas de navegación con una buena potencia de succión y un sistema de autolimpieza que redefinen lo que un robot de limpieza puede hacer.

Este modelo tiene un precio oficial de 1.499 euros pero también una oferta de lanzamiento de 200 euros de descuento hasta el 21 de septiembre.

Dreame Aqua10 Ultra Roller y su sistema de fregado revolucionario

Aunque en el mercado hay muchos robots aspiradores que también friegan, perfeccionar este proceso sigue siendo una tarea pendiente para la mayoría de fabricantes. La clave no está solo en fregar, sino en conseguir que la mopa permanezca siempre limpia. Con el Aqua10 Ultra Roller, Dreame ha resuelto este problema con un planteamiento totalmente nuevo: el sistema AquaRoll, un rodillo que se moja y se limpia en tiempo real para garantizar que cada pasada que haga, la haga con agua limpia. Se trata de usar el mismo concepto y sistema de limpieza en los rodillos que Dreame usa ya en sus fregonas eléctricas, capaces de succionar suciedad complicada, incluso mezclando sólidos con líquidos.

Este rodillo gira a 100 revoluciones por minuto, mientras 12 boquillas de precisión lo humedecen de forma constante con agua limpia. Son una serie de rascadores internos los que irán retirando la suciedad y canalizando el agua sucia a un tanque independiente, asegurando que nunca vuelva al suelo. Como resultado, cada tramo se limpia con agua nueva, sin arrastrar ningún tipo de resto. Además, la presión de contacto se ajusta automáticamente según el tipo de mancha para que el resultado sea uniforme y eficaz.

Sus fibras más suaves garantizan una limpieza más profunda

Junto a este rodillo principal, Dreame ha introducido un segundo módulo innovador, el FluffRoll. Se trata de un rodillo que gira en sentido contrario y a 1.000 revoluciones por minuto. Su función es mantener las fibras de la mopa siempre en movimiento, evitando que se apelmacen y asegurando que conserven su suavidad y flexibilidad durante todo el proceso de limpieza.

Gracias a este sistema, las fibras logran un contacto más uniforme con el suelo, incluso en superficies donde se noten las juntas, capturando el polvo fino y eliminando los restos incrustados con una mayor eficacia. Esto significa que no se limita a pasar una mopa húmeda, sino que activa continuamente sus fibras para ofrecer un fregado más profundo, delicado y duradero.

Si tienes alfombras en casa, es normal que no acabes de fiarte del todo de los robots aspiradores a la hora de fregar. Por eso me encanta poder decirte que este Dreame incorpora el sistema AutoSeal que detecta en tiempo real las alfombras y superficies textiles para sellar el rodillo y evitar fugas de humedad. Así, las alfombras y moquetas permanecen secas, sin riesgo de daños ni malos olores, mientras el robot continúa aspirando con su máxima potencia.

En su base se encarga de limpiar su mopa a 100ºC para eliminar cualquier mancha u olor Dreame

Después de cada sesión de limpieza, el Dreame Aqua10 Ultra Roller no necesita ningún tipo de intervención manual. Viene con una estación que lleva a cabo un proceso de autolimpieza con agua a 100ºC que disuelve la grasa, elimina las manchas secas, neutraliza olores y, lo más importante, destruye bacterias y alérgenos. No se trata solo de que el robot quede listo para la próxima limpieza, sino también de ser una solución más higiénica que muchos métodos tradicionales y que supone un menor esfuerzo por tu parte.

Y, aunque el rodillo del que hemos hablado es su innovación estrella, el Dreame Aqua10 Ultra Roller también marca la diferencia en otros aspectos. Por ejemplo, ofrece 30.000 Pa de potencia de succión, una cifra más que suficiente para eliminar el polvo, el pelo de mascotas y cualquier tipo de resto de todos los tipos de suelo. También tiene el sistema ProLeap que eleva el robot para superar umbrales de hasta 8 centímetros (pudiendo subir dos bloques de 4 cm cada uno, por ejemplo), lo que nos asegura que no se quede atascado en alfombras gruesas o desniveles.

La navegación también ha dado un salto importante. El Roller integra el sistema AstroVision, con dos cámaras HD y una tecnología de inteligencia artificial. Gracias a esto, el robot puede identificar y esquivar más de 240 tipos de obstáculos, desde zapatos y juguetes hasta cables, con una excelente precisión. Todo lo hace en tiempo real, demostrando su inteligencia en cada uso.

Es ideal para hogares con mascotas porque detecta restos de comida, arena, comederos... Dreame

Incluso incorpora el sistema VersaLift, con un sensor LDS retráctil que se eleva para mapear con precisión, y se retrae cuando necesita pasar bajo muebles más bajos. Este detalle, que puede parecer pequeño, permite una limpieza mucho más completa bajo sofás, camas o muebles de baja altura.

Y, demostrando que Dreame no se olvida de algunos de los escenarios más comunes, también ha añadido una función específica para los hogares con mascotas. Se trata del sistema Pet Care 4.0 capaz de evitar el contacto directo con mascotas para no lastimarlas ni asustarlas, reforzar automáticamente la potencia al detectar arena esparcida o restos de comida, identificar comederos y areneros e, incluso, videovigilar en directo y con un audio bidireccional para que puedas controlarlas a través de la app de Dreame, que está disponible para iOS y Android.

Dreame Aqua10 Ultra Track Complete: el otro integrante de la familia

Como te adelantábamos antes, la nueva serie de Dreame no se limita al modelo Roller. Junto a él se encuentra el Aqua10 Ultra Track Complete. Comparte el mismo principio de limpieza continua con agua fresca, manteniendo siempre limpio el cepillo para garantizar resultados impecables.

Este tipo de robots te ayudarán a mantener tu casa limpia en el día a día Dreame

La diferencia está en su especialización. El Dreame Aqua10 Ultra Track Complete ha sido diseñado para usuarios con suelos duros, ofreciendo una superficie de contacto más amplia y una presión descendente más fuerte, capaz de eliminar manchas incrustadas incluso en las juntas del suelo. Además, emplea agua a 45ºC, lo que lo convierte en la opción perfecta para quienes buscan la máxima eficacia en baldosas o parqué.

Podríamos decir que el Roller es el modelo más versátil, pensado para hogares con suelos mixtos y alfombras. El Track, por su parte, es la alternativa ideal para quienes priorizan la limpieza profunda en suelos duros.

Precio y dónde comprar el Dreame Aqua10 Ultra Roller

Más allá de la lista de tecnologías e innovaciones que trae el Dreame Aqua10 Ultra Roller, lo importante es cómo encaja con la vida real. Te aseguro que lo usarás mucho si tienes mascotas o niños pequeños, si no tienes demasiado tiempo libre para limpiar la casa o, simplemente, después de cocinar o de comer, para que recoja los restos y las migas.

Recuerda que ahora tiene un descuento de lanzamiento de 200 euros que lo deja en 1.299 euros, así que puede ser el momento perfecto para dar el salto y descubrir cómo la tecnología de Dreame puede transformar tu día a día.

Ahora mismo ya se puede comprar tanto en Amazon como en la tienda oficial de Dreame. Además, próximamente, también estará disponible en otras tiendas, tanto en puntos físicos como online.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.