El POCO que está arrasando en ventas por su batería y potencia

Potencia, pantalla y batería ya no son terreno exclusivo de la gama alta. El POCO X7 Pro llega con brillo extremo, carga ultrarrápida y un procesador potente para demostrarlo
Encontrar un móvil equilibrado no siempre es fácil. Es verdad que hay una mayoría que promete mucho en los anuncios, pero pronto muestran sus límites. Baterías que no aguantan hasta la noche, cámaras que se quedan cortas, pantallas que no deslumbran... Y, sabiendo que hoy en día utilizamos el teléfono para todo, necesitamos uno que cumpla en todos los aspectos.
Uno como el POCO X7 Pro, una propuesta tremendamente equilibrada de Xiaomi que hoy podemos comprar de oferta en AliExpress. Forma parte de la campaña de Vuelta al Cole, y eso significa que lo podemos comprar por 251 euros. Es un ahorro de 119 euros ya que, tras echar un vistazo a la tienda de Xiaomi, hemos podido comprobar que esta versión tiene un precio oficial de 369,99 euros. Además, este móvil lo envían desde España, así que lo tendrás en casa en un par de días sin preocuparte por aduanas. Y tiene envío y devolución gratis para que hagas tu compra con la máxima tranquilidad posible.
POCO X7 Pro: potencia bruta y pantalla envidiable
A nivel estético, podemos decir que el POCO X7 Pro mantiene la identidad de la marca al presentarse con un diseño sobrio y juvenil a la vez. Al situarse por debajo de esa barrera psicológica de los 200 gramos, es un móvil que resulta cómodo en la mano pero sin ser excesivamente pesado. Además, el hecho de contar con protección Gorilla Glass 7i añade un plus de resistencia frente a arañazos y golpes.
Esa pantalla envidiable es una AMOLED de 6,67 pulgadas con una resolución 1,5K y compatibilidad con Dolby Vision y HDR10. Los datos hablan por sí solos si le sumamos una tasa de refresco de 120 Hz y picos de brillo de hasta 3200 nits. Como resultado, tenemos un panel nítido y colorido que responde con fluidez al toque, ofreciendo una experiencia de primer nivel en términos de visualización.
El cerebro de este POCO es el procesador Dimensity 8400-Ultra que, en esta versión, viene acompañado de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento interno. Este es un combo que asegura potencia de sobra tanto para el uso diario como para multitarea y tareas algo más pesadas. De todos modos, si crees que se te puede quedar corto, también puedes optar por la versión de 12 GB + 512 GB, que se queda a solo 295 euros.
Su sistema de cámaras tiene lo justo y necesario para rendir con versatilidad en la fotografía diaria. De ahí que monte un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica, y un ultra gran angular de 8 megapíxeles. También es capaz de grabar en 4K hasta 60 fps y de capturar muy buenos selfies gracias a su cámara frontal de 20 megapíxeles. Este sistema tiene detalles que pueden marcar la diferencia, como un anillo de luz suave y modo belleza con IA, que mejorará tus tomas y primeros planos.
Mucho ojo con su batería, porque este POCO X7 Pro no quiere quedarse atrás, más bien todo lo contrario. Viene con una batería de 6000 mAh, una cifra que sobrepasa la media de su segmento con creces, garantizando más de un día y medio de autonomía.
Visto lo visto, podemos decir que estamos ante uno de esos móviles con especificaciones de gama alta pero un precio mucho más ajustado, que es lo que la mayoría de nosotros buscamos a la hora de renovar smartphone. Hoy por hoy es uno de los móviles que recomendaría si buscas la mejor relación calidad-precio, porque esta oferta de AliExpress lo acerca mucho más al bolsillo común.
