Esta aspiradora sin cables 2 en 1 cuesta menos de la mitad que una Dyson y no deja rastro de la suciedad

Puede que lo lleves mejor o peor, pero en el fondo a nadie le gusta limpiar. Es una de esas tareas del hogar que muchas veces toca hacer cuando menos apetece, aunque con una aspiradora escoba como la Rowenta XPert 6.60 se vuelve mucho más fácil y hasta entretenido, sin tener que gastar un dineral como ocurre con otras marcas como Dyson. Y más ahora que vuelve a estar rebajada a precio mínimo.

Esta aspiradora de la marca Rowenta tiene un precio recomendado de 159,99 euros que ahora puedes dejar de nuevo en el olvido, puesto que gracias a una oferta flash podemos conseguirla por unos 119,99 euros en Amazon, lo que equivale a un ahorro total de 40 euros con su compra. Y ya te adelanto que no la encontrarás más barata en ningún otro comercio.

Compra la aspiradora escoba Rowenta XPert 6.60 al mejor precio

Rowenta XPert 6.60 Rowenta

La Rowenta XPert 6.60 es de esas aspiradoras que cambian la forma de limpiar el hogar. Al ser totalmente inalámbrica, podemos olvidarnos de los molestos cables, lo que te da una libertad increíble para movernos por toda la casa. A esto debemos sumarle un diseño tipo escoba ergonómico que nos permite manejarla cómodamente en todo momento, incluso si tienes que subir y bajar escaleras, ya que apenas pesa 1,4 kg.

Otra de las ventajas de este modelo es que nos da la posibilidad de transformarla en una aspiradora de mano, lo cual es ideal para aspirar sofás, rincones de difícil acceso, techos o incluso el interior de nuestro coche, evitando así tener que gastar más dinero en esas aspiradoras típicas de las gasolineras que siempre nos dejan a medias.

Si entramos en más detalle, cabe mencionar que incorpora un potente motor de 100 W para asegurarnos un excelente rendimiento, pues es más que suficiente para acabar con casi todo tipo de suciedad que se nos ponga de por medio: restos de comida, arena, tierra o los pelos de nuestra mascota. En el cabezal nos encontramos con un cepillo motorizado y una iluminación LED para ver la suciedad en las zonas más oscuras, ya sea debajo de una mesa o de nuestra cama, además de que utiliza una tecnología ciclónica que separa eficazmente las partículas de aire y el polvo.

Por otro lado, dispone de dos modos de funcionamiento. Un Modo Eco para alargar la autonomía y un Modo Surface para una limpieza más profunda. Y si en algún momento necesitamos un empujón extra, con solo presionar el gatillo Boost obtendremos más potencia para eliminar hasta la suciedad más incrustada en alfombras.

También viene con un depósito para la suciedad de 0,55 litros que es muy fácil de vaciar y es capaz de proporcionarnos hasta 45 minutos de autonomía por cada carga, aunque esto puede variar dependiendo del modo de limpieza seleccionado. Igualmente, la batería es extraíble, por lo que podemos cambiarla por otra para evitar esperas.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.