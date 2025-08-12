Esta cámara de bolsillo DJI que graba en 4K es la que usan los influencers y con micrófono sale más barata

¿Buscas una buena cámara para grabar tu próximo viaje con una calidad bestial? Si la respuesta es afirmativa, no tenemos dudas de que la DJI Osmo Pocket 3 es de lo mejor que puedes encontrar, y más ahora que está algo más barata si compras este pack en el que viene junto a un micrófono.

Este pack de la popular cámara DJI, que se caracteriza por venir junto al DJI Mic Mini Transmisor, un micrófono inalámbrico superligero de tipo solapa para recoger nuestra voz de forma nítida incluso a distancia, tiene un precio recomendado de 598 euros que ahora podemos dejar atrás, ya que tiene un descuento de 33 euros con el que se queda por unos 565 euros en Amazon.

Igualmente, si lo prefieres, también tienes la cámara sin ningún accesorio rebajada por unos 526 euros, en lugar de sus habituales 539 euros, o junto a una empuñadura con batería para grabar hasta 4 horas más rebajada por unos 595 euros. Como puedes ver, hay varias opciones para elegir, así que ya dependerá de lo que busques y del presupuesto disponible.

Compra la DJI Osmo Pocket 3 con micrófono al mejor precio

DJI Osmo Pocket 3 DJI

La DJI Osmo Pocket 3 se ha convertido en la cámara de moda entre influencers y creadores de contenido, y no es de extrañar debido a su gran calidad. Para empezar, cuenta con un diseño de bolsillo muy compacto, así que es muy fácil de llevarla a cualquier parte, además de que ofrece un agarre muy cómodo al venir con una especie de soporte ya integrado.

Pero aquí lo verdaderamente importante y lo que hace magia es el sensor CMOS de 1 pulgada que incorpora. Este es capaz de grabar en 4K a 120 fps, lo que se traduce en unas imágenes espectaculares y muy fluidas. Pero eso no es todo, pues también soporta un perfil D-Log M de 10 bits que nos garantiza unos colores muy vivos y es posible hacer fotografías de 9,4 MP.

La experiencia de uso mejora todavía más gracias a su pantalla OLED táctil de 2 pulgadas a color y con giro libre, la cual podamos orientar en vertical u horizontal según el formato en el que queramos grabar. Y como sucede en otras cámaras de la marca DJI, presume de una estabilización impecable gracias a su gimbal mecánico de tres ejes que elimina tanto vibraciones como movimientos bruscos.

Para rematar, dispone de varios modos creativos para obtener unos resultados profesionales en todo momento. Un ejemplo es el modo ActiveTrack 6.0, que se encarga de reconocer nuestro rostro y mantenerlo siempre centrado en el encuadre, aunque nos movamos. Sin olvidarnos de que incorpora tres micrófonos con reducción de ruido ambiental para grabar un audio limpio y una batería de 950 mAh que ofrece hasta 116 minutos de grabación en 4K. Todo esto la han convertido en una superventas y, por el precio que tiene ahora, merece mucho la pena.

