Esta es la cámara GoPro más pequeña de todas, graba en 4K, su estabilización es brutal y sale muy barata

Si quieres grabar actividades deportivas o todo lo que hagas en tus vacaciones con una calidad impresionante, una cámara de acción como esta GoPro HERO es todo lo que necesitas. Es tan compacta que podrás llevarla en el bolsillo y ahora con descuento está tan barata que cuesta creerlo.

Esta cámara de la marca GoPro salió hace poco más de un año a la venta por unos 229,99 euros, un precio del que ya puedes olvidarte, porque ahora tiene un descuento de 30 euros que nos permite comprarla por unos ajustados 199 euros en Amazon, al igual que en MediaMarkt o PcComponentes.

Compra la cámara de acción GoPro HERO por menos de 200 euros

GoPro Hero GoPro

La GoPro HERO (2024) es la cámara de acción más compacta que podemos encontrar actualmente en el catálogo de esta popular marca, ya que apenas tiene unas medidas de 56,6 x 47,7 x 29,4 mm y un ligero peso de 86 gramos para que podamos llevarla incluso en el bolsillo. Además, los adaptadores de montaje integrados en la base permiten colocarla fácilmente en un casco, una tabla de surf o un palo de selfie sin necesidad de usar otros accesorios extra.

Y es que, a pesar de ser diminuta, ofrece una calidad de imagen bestial, pues es capaz de grabar en 4K a 30 fps o en cámara lenta con una resolución 2,7K a 60 fps. Pero eso no es todo. También nos da la posibilidad de hacer fotografías de 12 MP por si queremos inmortalizar un atardecer o un bonito paisaje durante nuestras aventuras. Aunque lo que marca la diferencia es su estabilización HyperSmooth, la cual se encarga de eliminar las vibraciones para obtener unos resultados profesionales.

Por otro lado, la cubierta de la lente no solo es intercambiable, sino que cuenta con un vidrio hidrófobo que repele el agua para que la imagen siempre sea clara, por lo que es excelente hasta para grabarnos haciendo esnórquel. Porque sí, otra de las características a resaltar de esta cámara es que es resistente al agua, pudiendo sumergirse a un máximo de 5 metros de profundidad sin carcasa.

A todo lo anterior debemos sumarle que la cámara dispone de una pantalla táctil de 1,76 pulgadas para realizar diferentes ajustes de manera cómoda, dos micrófonos que captan con nitidez el sonido ambiente que nos rodea y es compatible con más de 35 accesorios que amplían sus posibilidades de uso.

Y para cerrar, cabe mencionar que incorpora una batería de 1.255 mAh que resiste a condiciones climatológicas extremas y llega a brindarnos hasta 60 minutos vídeo por cada carga. Sin olvidarnos de que, descargando la app Quik en nuestro smartphone, podemos elegir el formato 4:3 o 16:9 y los vídeos se sube automáticamente a la nube si está conectada a una red Wi-Fi.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.