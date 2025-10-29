Con esta cámara web Logitech te verán mejor que nunca, y lo mejor de todo es su precio

Si teletrabajas desde casa y sueles hacer videollamadas a menudo, merece la pena tener una cámara web que ofrezca una buena calidad de imagen. Aunque hay algunas muy baratas, no siempre están a la altura de lo esperado, por eso nunca está de más gastar algo más e ir lo seguro. Aquí entra en juego la Logitech Brio 300, que actualmente tiene un 37 % de descuento en varias tiendas online.

Aunque el precio recomendado de la Logitech Brio 300 es de 84,99 euros, ahora puede conseguirse por solo 53,19 euros en Amazon y PcComponentes, o por 64,99 euros en la web de Logitech. Como viene siendo habitual en la mayoría de los productos que lanza Logitech, este también destaca por ser de calidad. De hecho, las reseñas de los usuarios son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5.

Una cámara web compatible con Windows, macOS y ChromeOS

La cámara web Logitech Brio 300 tiene una resolución de 1080p (30 fps) y ofrece una imagen nítida y natural. Ya no tendrás que preocuparte por si te ven con poca iluminación o borroso: la tecnología RightLight 2 ajusta automáticamente la iluminación para que tu rostro se vea perfectamente incluso en condiciones poco favorables. También integra un micrófono con reducción de ruido que se encarga de filtrar el sonido ambiente, asegurando que te escuchen con claridad en todo momento.

A nivel de compatibilidad, funciona en Zoom, Microsoft Teams y Google Meet, así como otros programas similares. Además, su obturador de privacidad giratorio te permite bloquear la lente, lo que añade una capa de seguridad. Por otra parte, instalando el programa Logi Tune, que es gratuito y está disponible para Windows y macOS, se puede ajustar el color, el brillo y mucho más. A la hora de conectar la cámara, se hace vía USB tipo C, usando el cable que viene en la caja.

En definitiva, si teletrabajas, esta cámara no es un capricho, es una herramienta muy útil para tu día a día. Así que, si no estás satisfecho con la calidad de imagen de la cámara web de tu portátil, aprovecha esta oferta y llévate la Logitech Brio 300 por 31,80 euros menos del precio recomendado.

