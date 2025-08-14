Esta consola portátil MSI es mejor que muchos PC gaming: funciona con Windows 11 y sale mucho más barata

Hace apenas unos meses llegó al mercado la tan esperada Nintendo Switch 2, pero, siendo realistas, desde hace tiempo nos encontramos en el mercado con consolas portátiles muy interesantes e incluso más potentes para jugar a títulos exigentes de otras plataformas. La MSI Claw A1M es una de ellas, la cual se puede usar hasta como un ordenador, y ahora tiene una grandísima rebaja.

Esta versátil consola portátil de MSI salió a la venta por un precio oficial de 879 euros, pero ahora mismo te la puedes llevar por mucho menos gracias a un descuento total de 380 euros que la deja por unos ajustados 499 euros en Amazon, su precio mínimo histórico. Aunque tendrás que darte prisa, porque en poco tiempo podría recuperar su precio habitual al tratarse de una oferta flash.

Compra la consola portátil MSI Claw A1M al mejor precio

MSI Claw A1M MSI

En el terreno de las consolas portátiles, la MSI Claw A1M es una de las propuestas más ambiciosas y recomendables. No solo está pensada para jugar, sino que también nos da la posibilidad de usarla como un ordenador de bolsillo o incluso conectarla a un monitor para transformarla en un sobremesa, pudiendo utilizar aplicaciones de Microsoft, navegadores webs y todo lo que te puedas imaginar.

Pero no nos desviemos del tema. Lo primero a resaltar de esta consola portátil es su diseño ergonómico, pues está pensada para que jugar durante horas sea una experiencia realmente cómoda. Esto se debe a que está construida con un plástico de alta calidad y sus agarres laterales nos brinda una sensación agradable al tacto, además de que viene con unos gatillos y joysticks de efecto Hall para disfrutar de una precisión muy alta.

La protagonista en la parte frontal es una pantalla táctil IPS de 7 pulgadas que ofrece resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles) y una tasa de refresco que alcanza los 120 Hz, por lo que la fluidez está presente en todo momento. Esto es clave tanto para algunos videojuegos como para ver contenido multimedia. Sin pasar por alto que el panel responde rápido al tacto, nos asegura una buena visibilidad hasta en exteriores e integra dos altavoces que nos brindan un audio de alta resolución.

Y pasando a hablar sobre su hardware, en su interior nos encontramos un procesador Intel Core Ultra 7 155H que es una maravilla y está respaldado por una gráfica Intel Arc para mover juegos exigentes. Igualmente, se acompañan de 16 GB de RAM DDR5 y una unidad de almacenamiento SSD de 512 GB, el cual podemos ampliar si con el tiempo necesitamos algo de capacidad. ¿Qué necesitas un extra de potencia? Mucho ojo, porque también se le puede conectar una gráfica externa.

A todo lo comentado anteriormente hay que sumarle que funciona bajo un sistema operativo Windows 11, lo que nos abre la puerta a las principales plataformas de videojuegos como Steam, Epic Games o Xbox Game Pass. Mientras que en términos de autonomía, incorpora una batería de 53 Wh que da para varias horas de juego y admite una impresionante carga rápida de hasta 100 W. Sin olvidarnos de su variada conectividad para usar hasta dispositivos externos, destacando sobre que dispone de Wi-Fi 7 y un puerto Thunderbolt 4.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.