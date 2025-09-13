Esta nueva smart TV de Xiaomi con pantalla QLED de 55 pulgadas y Fire TV es un chollo por menos de 400 euros

Xiaomi es una de esas marcas que cada vez está ganando más terreno en el mundo de las Smart TVs y los últimos modelos de nueva gama nos lo demuestran con hechos. Así que, en el caso de que quieras renovar ese viejo modelo que tanto tiempo te lleva acompañando, ahora tienes una oportunidad de oro para llevarte esta Xiaomi TV F Pro 55 (2026) por su precio más bajo hasta la fecha. Una auténtica ganga para actualizarte y mejorar la experiencia al ver series, películas o a tu equipo favorito de fútbol.

Esta nueva televisión de Xiaomi tiene ahora una de esas rebajas que sorprenden por lo poco que lleva en el mercado. Y es que, a pesar de tener un precio recomendado de 569 euros, gracias a un descuento total de 170 euros puedes conseguirla por unos ajustados 399 euros en Amazon (así que date prisa antes de que sea demasiado tarde). Mientras que en la tienda oficial de la marca se está vendiendo por unos 449 euros.

Compra la Xiaomi TV F Pro 55 (2026) a precio mínimo histórico

La Xiaomi TV F Pro 55 (2026) es una de las mejores televisiones inteligentes que la marca ha lanzado hasta la fecha. Lo primero que nos llama la atención es su diseño, pues tiene un acabado metálico de gran calidad y marcos ultrafinos que potencian la inmersión en series, películas o juegos, dándole así un aspecto premium típico de modelo de gama alta. Aunque obviamente el gran atractivo es su pantalla de 55 pulgadas, un tamaño perfecto para dormitorios o salones.

Y es que el apartado visual es, sin duda, lo que marca la diferencia frente a modelos de la competencia en el mismo rango de precio. Más allá del tamaño, utiliza una tecnología QLED para garantizarnos imágenes muy coloridas, además de brindarnos una resolución UHD 4K y compatibilidad con HDR10+. A esto debemos de sumarle una frecuencia de actualización nativa de 60 Hz que puede parecer incluso superior gracias a otra tecnología MEMC, la cual se encarga de suavizar el movimiento en escenas rápidas.

Otro aspecto llamativo y que ya está empezando a ser algo habitual en los modelos de la marca es que deja a un lado Google TV para funcionar con Fire TV, el sistema operativo de Amazon que utilizan dispositivos como el Fire TV Stick. Este nos asegura una interfaz rápida, acceso directo a una gran variedad de plataformas de streaming y compatibilidad con Alexa para controlarla por voz.

Pero eso no es todo. El sonido acompaña muy bien a la calidad de imagen, ya que incorpora unos altavoces duales que alcanzan una potencia máxima de 20 W y, aunque se quedan cortos frente a un sistema externo como una barra de sonido, cuentan con soporte para Dolby Audio y DTS:X, lo que nos permite disfrutar de un audio envolvente. También es compatible con AirPlay para compartir contenido en la pantalla desde cualquier dispositivo de Apple y un variado apartado de conectividad al que no le echamos nada en falta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.