Sonido de calidad y gran autonomía: estos auriculares JBL tienen un gran descuento en Amazon

Para conseguir unos auriculares inalámbricos de calidad no hace falta gastar una fortuna. Sin ir más lejos, los JBL Tune 670NC demuestran lo contrario. Estos auriculares de gama media cuestan 99,99 euros en la web de JBL, pero actualmente están disponibles por tan solo 59,90 euros en Amazon y 67,99 euros en MediaMarkt. Aunque nos el precio mínimo histórico, sigue siendo una oferta muy tentadora.

Además de tener un precio muy atractivo, estos auriculares tienen más de 1.500 valoraciones en Amazon y una puntuación de 4,5 estrellas sobre 5. Así que, los usuarios están encantados con los JBL Tune 670NC. Si tenemos en cuenta el precio y la opinión de los compradores, no hace falta decir que se trata de una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Hasta 70 horas de autonomía y cancelación de ruido adaptativa

JBL ha diseñado estos auriculares priorizando el confort. Son increíblemente ligeros, mientras que las almohadillas y la diadema están perfectamente acolchadas. Los puedes llevar puestos durante horas y apenas notarás que están ahí. Respecto a la calidad de audio, los Tune 670NC cuentan con JBL Pure Bass, lo que se traduce en un sonido sonido vibrante y graves potentes.

Si te haces con estos auriculares dirás adiós al ruido exterior. Gracias a la cancelación de ruido adaptativa, las distracciones desaparecen, permitiéndote concentrarte al 100 % en la música. Si necesitas estar atento al entorno, no es necesario que te quites los auriculares, ya que las funciones Smart Ambient y TalkThru te permiten escuchar lo que sucede a tu alrededor y mantener una conversación sin quitártelos.

Por último, la ansiedad por la batería es cosa del pasado. Con hasta 70 horas de reproducción continua, no los tendrás que poner a cargar en días, incluso semanas, con un uso normal. Y si algún día tienes prisa, su carga rápida carga el 100 % de la batería en tiempo récord.

Sin lugar a dudas, los JBL Tune 670NC son unos auriculares que realmente valen la pena. Además JBL suele ser sinónimo de calidad, razón de más para comprarlos. Por último, decir que puedes elegir entre tres colores: negro, azul y blanco.

