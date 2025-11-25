Televisor Xiaomi barato
Esta Smart TV Xiaomi rompe el mercado: calidad QLED a un precio ridículo
Google TV, HDR10+ y Dolby Audio. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el Xiaomi TV F Pro 43 2026, un televisor que ahora tiene un precio imbatible si tenemos en cuenta sus características
Xiaomi continúa demostrando su capacidad para lanzar buenos productos, más allá de los smartphones. Por ejemplo, el Xiaomi TV F Pro 43 2026 es un televisor de gama de entrada que, además de no tener nada que envidiar a otros modelos más caros, tiene un precio muy atractivo. Por su tamaño, 43 pulgadas, es ideal para dormitorios o un salón de pocos metros cuadrados.
Vayamos a lo que para muchos es determinante a la hora de comprar una Smart TV, su precio. La Xiaomi TV F Pro 43 2026 cuesta 379 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible en Amazon por 245 euros, mientras que en MediaMarkt y web de Xiaomi se puede conseguir por 259 euros. Por cierto, es el precio mínimo histórico, lo que lo convierte en una oportunidad que no puedes dejar pasar.
Llévate la Smart TV Xiaomi TV F Pro 43 2026 a precio de derribo en Amazon
Si bien estamos hablando una oferta de la Semana Black Friday de Amazon, que finaliza el 1 diciembre, será mejor que no esperes hasta el último día para comprar esta Smart TV, es posible que para entonces ya se haya agotado. Así que, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar