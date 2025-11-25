Acceso

Esta Smart TV Xiaomi rompe el mercado: calidad QLED a un precio ridículo

Google TV, HDR10+ y Dolby Audio. Todo esto y mucho más lo encontrarás en el Xiaomi TV F Pro 43 2026, un televisor que ahora tiene un precio imbatible si tenemos en cuenta sus características

El televisor Xiaomi TV F Pro 43 2026 tiene una excelente relación calidad-precioXiaomi
Xiaomi continúa demostrando su capacidad para lanzar buenos productos, más allá de los smartphones. Por ejemplo, el Xiaomi TV F Pro 43 2026 es un televisor de gama de entrada que, además de no tener nada que envidiar a otros modelos más caros, tiene un precio muy atractivo. Por su tamaño, 43 pulgadas, es ideal para dormitorios o un salón de pocos metros cuadrados.

Vayamos a lo que para muchos es determinante a la hora de comprar una Smart TV, su precio. La Xiaomi TV F Pro 43 2026 cuesta 379 euros cuando no está en oferta, pero actualmente está disponible en Amazon por 245 euros, mientras que en MediaMarkt y web de Xiaomi se puede conseguir por 259 euros. Por cierto, es el precio mínimo histórico, lo que lo convierte en una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Al llevar Google TV, esta Smart TV ofrece acceso a cualquier plataforma de streamingXiaomi

Uno de los principales atractivos de este televisor es su panel 4K UHD de 43 pulgadas que da un salto cualitativo importante al contar con tecnología QLED. A diferencia de los paneles LED convencionales, los colores son más vibrante y precisos. También es compatible con HDR10+ y HLG, por lo que es perfecto para ver películas, series o jugar. En este sentido no decepciona.

En su interior encontramos dos altavoces 10 vatios cada uno, potenciados por la tecnología Dolby Audio. Esto asegura una mayor claridad de sonido e inmersión sin la necesidad de conectar de una barra de sonido. Ahora bien, donde el Xiaomi TV F Pro 43 2026 realmente sobresale frente a la mayoría de televisores de su categoría, es en su sistema operativo. Al llevar Google TV, tienes acceso a un catálogo inmenso de aplicaciones. A nivel de almacenamiento interno tiene 32 GB de almacenamiento.

¿Y qué pasa con la conectividad? Aquí Xiaomi se ha decantado por tres puertos HDMI, un USB 2.0, un puerto Ethernet, una salida de audio digital óptica, una ranura para CI+, una entrada de antena RF, Wi-Fi de doble banda y Bluetooth 5.0. No está nada mal para estar hablando de un televisor que, actualmente, se puede conseguir por menos de 250 euros.

Si bien estamos hablando una oferta de la Semana Black Friday de Amazon, que finaliza el 1 diciembre, será mejor que no esperes hasta el último día para comprar esta Smart TV, es posible que para entonces ya se haya agotado. Así que, te recomendamos que la añadas a la cesta lo antes posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.

