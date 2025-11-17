Drones
Este dron DJI lo puede volar cualquier persona sin licencia, graba en 4K y con accesorios sale a precio mínimo
También cuenta con una estabilización bastante decente, un m ando de control y un par de baterías de repuesto para alargar su autonomía
Cada vez son más las personas que comparten en sus redes sociales vídeos grabados con un dron y la razón es muy simple: cualquiera puede hacerlo. Muchas personas piensan que es necesario tener una licencia, pero la realidad es que hay modelos como este DJI Neo que se pueden pilotar sin ella. Y lo mejor es que ahora, con el pack Fly More Combo que incluye varios accesorios, está más barato que nunca.
El pack de este dron DJI con diferentes accesorios tiene un precio recomendado de 349,99 euros, pero, con la llegada del nuevo modelo, su precio ha caído en picado hasta los 269,99 euros en Amazon, por lo que se presenta como una oportunidad inmejorable para hacernos con él y así ahorrar unos 80 euros con su compra.
Compra el dron DJI Neo Fly More Combo a precio mínimo histórico
El DJI Neo es la opción que más recomendamos a cualquier persona que se quiera iniciar en el mundillo de los drones por varios motivos, pero sobre todo porque no necesitamos ninguna licencia para pilotarlo al pertenecer a la categoría C0, ya que apenas pesa unos 135 gramos, y es muy fácil de manejar. Además, cuenta con un diseño ultracompacto para llevarlo a todas partes sin ocupar demasiado. Tanto que cabe en la palma de nuestra mano, desde donde lo podemos hacer despegar sin correr ningún riesgo.
Y a la hora de grabar nos demuestra por qué la marca es líder en este sector. Este pequeñín nos permite grabar a una resolución máxima de 4K a 30 fps en formato horizontal, aunque también ofrece la posibilidad de grabar en formato vertical en 1080p, algo muy recomendable si quieres compartir los vídeos en tus redes sociales. Todo esto es posible gracias al sensor de 1/2 pulgadas con apertura f/2.8 que lleva incorporado, el cual nos garantiza unos buenos resultados cuando hay buena iluminación y, por si no fuese suficiente, hace fotografías de 12 megapíxeles.
Por otro lado, para reducir las vibraciones provocadas por el viento o hacer giros, dispone de un estabilizador mecánico de un eje que hace maravillas. A esto debemos sumarle que tiene una resistencia al viento de nivel 4, varios modos de vuelo inteligente para grabar tomas más profesionales de forma autónoma y una batería de 1.435 mAh que los promete hasta 18 minutos de vuelo por cada carga.
Igualmente, para no dejarnos con ganas de más, es importante mencionar que estamos hablando del pack Fly More Combo. Este se caracteriza por incluir el mando DJI RC-N3, pudiendo así manejarlo de manera mucho más cómoda que con el móvil a través de la app DJI Fly, dos baterías extras para aumentar el tiempo tanto de vuelo como de grabación y una estación de carga portátil. Y sí, todo esto por un precio que nunca antes habíamos visto, y probablemente por poco tiempo.
