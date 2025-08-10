Este MacBook con apellido Pro, chip M4 y 512 GB de SSD está rebajado 170 euros

Si bien el MacBook Air con chip M4 es uno de los mejores portátiles que puedes comprar si buscas gran autonomía, potencia y eficiencia a un precio muy competitivo, hay usuarios que buscan algo más, como puede ser una pantalla de más calidad, mejor calidad de audio y algo más de rendimiento. Aquí entra en juego el MacBook Pro con chip M4. Ambos portátiles llevan el mismo chip, pero este último rinde algo más por su sistema de refrigeración.

Ahora puedes comprar el MacBook Pro de 14,2 pulgadas con chip M4 más básico por 1.759 euros en Amazon y MediaMarkt, aunque no sabemos por cuánto tiempo. Cuando no está en oferta cuesta 1.929 euros, así que te ahorras 170 euros. No es un descuentazo, pero hay que tener en cuenta que los productos de Apple no suelen bajar mucho de precio, algo que sí pasa en los portátiles con Windows. En cuanto a las reseñas de los usuarios, son muy positivas, de ahí que tenga una puntuación de 4,8 estrellas sobre 5.

Un portátil excepcional para los usuarios más exigentes

Como mencionamos, este portátil cuenta con el mismo procesador que el MacBook Air, pero al incluir un sistema de refrigeración con ventilador, logra mantener el chip M4 a una frecuencia más alta por más tiempo. Esto afecta de manera directa y positiva en el rendimiento. A nivel de RAM y almacenamiento, lleva 16 GB de RAM y un SSD de 512 GB. Todo esto, en su conjunto, hace que sea un buen equipo de entrada para editar vídeos de forma más profesional y llevar a cabo otras tareas muy exigentes.

Uno de los puntos fuertes de este portátil es su pantalla Liquid Retina XDR de 14,2 pulgadas con una resolución nativa de 3.024 por 1.964 píxeles y tecnología ProMotion (hasta 120 Hz). Dicha pantalla ofrece hasta 1.000 nits de brillo sostenido y 1.600 nits de pico de brillo con HDR activado. La calidad de imagen es impresionante, y eso que no es una pantalla OLED.

Al contrario que el MacBook Air, que apenas tiene un par de puertos USB tipo C (Thunderbolt 4), aquí encontramos tres puertos USB tipo C que son compatibles con carga, DisplayPort y Thunderbolt 4. También cuenta con una toma para auriculares de 3,5 milímetros, un puerto HDMI, un puerto de carga MagSafe 3, un lector de tarjetas SDXC, Bluetooth 5.3 y Wi-Fi 6E. Por otro lado, y para finalizar, no está de más mencionar que este portátil ha sido diseñado para Apple Intelligence.

Ahora que el MacBook Pro de 14,2 pulgadas con chip M4 está más barato del precio recomendado, es un buen momento para comprarlo. Además, Apple no ha dicho si piensa lanzar un modelo con chip M5 este año, razón de más para aprovechar esta oferta, sobre todo si no puedes esperar.

