Mando inalámbrico barato
Este mando es multiplataforma y si usas el cupón descuento será tuyo por menos de 34 euros
No gastes de más comprando un nuevo mando para tu PC, Nintendo Switch o dispositivo Android, el EasySMX X15 no solo es barato, sino también muy completo a nivel de características
Entre los muchos mandos inalámbricos baratos que podemos encontrar en Amazon, hoy todo el protagonismo es para el EasySMX X15. Su precio de venta recomendado de 39,99 euros hace que sea una de las menos opciones por debajo de los 40 euros. Ahora bien, puede ser tuyo por menos, ya que tiene un 15% de descuento por tiempo limitado. Así que, si buscas un mando multiplataforma que valga la pena, este no te decepcionará.
Puedes hacerte con el EasySMX X15 en Amazon por tan solo 33,99 euros, siempre que marques la casilla aplicar cupón del 15 %, que estará disponible hasta el 19 de noviembre. Más allá de poder conseguirlo por 6 euros menos de su precio habitual, este mando tiene más de 2.400 valoraciones, reseñas mayormente positivas y una puntuación de 4,3 estrellas sobre 5.
Un mando inalámbrico que destaca por ser bueno, bonito y barato
Al contrario que otros mandos, el EasySMX X15 no solo funciona en PC, sino que también ofrece compatibilidad total con Nintendo Switch y dispositivos Android. Además, es muy cómodo, lo que hace que sea perfecto para largas sesiones de juego. A esto se le suma una iluminación RGB con siete colores que puedes cambiar fácilmente.
Pero donde realmente el EasySMX X15 destaca es en su precisión y palancas con efecto Hall. Esto último, lo que hace es mitigar en la medida de lo posible el problema de drift que suele afectar a muchos mandos. Por otro lado, no está de más mencionar que tiene dos botones programables ubicados en la parte trasera.
A nivel de conectividad, se puede conectar de forma inalámbrica y por cable. En su interior lleva una batería de 1.000 mAh que ofrece una autonomía de hasta 20 horas de juego con una sola carga. Para conseguir la máxima duración, lo suyo es desactivar la iluminación RGB.
Si tenemos en cuenta todo lo que ofrece y que ahora se puede conseguir por 33,99 euros, no hace falta decir que es una oportunidad que no puedes dejar escapar. Recuerda que tienes hasta el 19 de noviembre, por eso te recomendamos que no lo pienses más y lo añadas a la cesta cuanto antes.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar