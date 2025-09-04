Este es el móvil que quiere competir con los más caros, pero cuesta mucho menos

No te descubro nada si te digo que el mercado de los smartphones está en constante evolución. Cada año aparecen decenas de modelos que intentar conquistar a un público cada vez más exigente, acostumbrado a pantallas de gran calidad, cámaras cada vez más versátiles y autonomías capaces de superar jornadas maratonianas. Por eso, solo logran destacar los que ofrecen algo más.

En los últimos años, HONOR ha sabido reinventarse. Lejos de ser solo una alternativa asequible, la marca se ha ganado un merecido hueco entre los grandes con dispositivos que compiten de tú a tú con los gigantes del sector. Y con el nuevo HONOR 400 Pro, que fue presentado hace unos meses, está claro que busca dar el paso definitivo al ofrecer un smartphone que puede presumir de todo.

Hablamos de un teléfono que se asoma a la gama alta, de ahí que tenga un precio oficial de 649 euros, tal y como puedes comprobar en la web de HONOR. Ahora mismo en MediaMarkt cuesta 749 euros y en PcComponentes 662 euros. Donde lo podemos comprar rebajado es en AliExpress, que lo tiene disponible por 451 euros. Son prácticamente 200 euros de descuento en un móvil que acaba de salir al mercado dispuesto a marcar en él un antes y un después.

HONOR 400 Pro, cuando diseño y tecnología van de la mano

HONOR se está currando mucho los diseños de sus móviles para conseguir que se puedan diferenciar a simple vista. En esta ocasión, ha vuelto a optar por un diseño minimalista y sofisticado, con una trasera limpia y elegante y unos marcos reducidos que dan el máximo protagonismo a la pantalla. Su certificación IP68 nos garantiza resistencia frente al polvo y la inmersión en agua, un detalle imprescindible para conseguir que nos dure unos cuantos años.

Al hablar de su pantalla hablamos de un panel AMOLED de 6,7 pulgadas y con resolución 1,5K, que ofrece más definición que un Full HD+ pero sin llegar a los consumos de un 2K. Como resultado, tenemos un buen equilibrio entre nitidez y eficiencia. El brillo es otro de sus puntos fuertes, ya que sus 5000 nits de pico te permitirán utilizarlo sin problemas incluso bajo el sol directo. Y la fluidez está garantizada gracias a su tasa de refresco de 120 Hz.

El HONOR 400 Pro monta un Snapdragon 8 Gen 3, que sigue siendo uno de los procesadores más avanzados de Qualcomm. Con él, la potencia está asegurada tanto en tareas exigentes como en las más habituales del día a día. En la práctica, significa que el teléfono responde con fluidez incluso al abrir varias aplicaciones pesadas a la vez, editar vídeos o jugar durante largos periodos. Y su configuración de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento completan la solidez del conjunto con memoria de sobra para aplicaciones exigentes y espacia suficiente para guardar fotos, vídeos y hasta documentos profesionales.

En el terreno fotográfico el HONOR 400 Pro no se anda con rodeos. Su sistema de triple cámara trasera está liderado por un sensor principal de 200 megapíxeles con apertura f/1,5 y estabilización óptica. Es capaz de capturar una cantidad de detalle impresionante, incluso en condiciones de poca luz. Lo acompaña un teleobjetivo de 50 megapíxeles, pensado para retratos, y un ultra gran angular de 12, ideal para paisajes. Entre todos pueden cubrir prácticamente cualquier situación y su resultado se ve reforzado por el uso de IA avanzada que ajusta parámetros automáticamente según la escena.

Incluye una batería de 5300 mAh que te permitirá superar la jornada de uso sin problema. Pero lo que realmente marca la diferencia en este sentido es su carga rápida de 100 W que te proporcionará una carga completa en menos de 30 minutos. Realmente es un móvil con especificaciones de gama alta pero a un precio mucho más contenido, especialmente ahora que está de oferta en AliExpress.

