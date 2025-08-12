Este nuevo altavoz JBL sigue estando muy barato: suena increíble y es perfecto para las fiestas de tu pueblo

Agosto es el mes con más fiestas de pueblos, y para ser el alma de cualquiera basta con tener un altavoz portátil a mano. En estas fechas todos quieren pasarlo bien, y si buscas un modelo potente con el que tus canciones favoritas suenen de maravilla, el nuevo JBL Flip 7 es una apuesta segura, además de que todavía sigue estando rebajado a precio mínimo.

Este altavoz JBL salió hace apenas unos meses a la venta por un precio recomendado de 149,99 euros del que ya podemos olvidarnos, ya que en estos momentos está disponible con un descuento de 35 euros que lo deja por unos ajustados 115 euros en Amazon. Y como alternativa de compra, en MediaMarkt se está vendiendo al mismo precio, mientras que en PcComponentes está por unos 119,99 euros.

Compra el altavoz JBL Flip 7 a precio mínimo histórico

El nuevo JBL Flip 7 es el altavoz portátil del momento, sobre todo si buscas un modelo que puedas llevar sin problemas a todas partes para escuchar tus canciones favoritas. A nivel de diseño, sigue apostando por su ya icónica forma cilíndrica y apenas pesa unos 560 gramos. El cambio más notable es que viene con un sistema PushLock, el cual nos permite alternar fácilmente entre la correa y el mosquetón incluido en la caja para colgarlo donde se nos ocurra, además de que tiene una certificación IP68 que lo hace totalmente resistente al agua y a la arena de la playa.

Donde también mejora es en la calidad de sonido, que es donde este altavoz brilla y por lo que cuesta encontrarle competencia por su rango de precios. En su interior lleva instalado un woofer y un tweeter que consiguen brindarnos una potencia máxima de 35 W. El resultado de esta combinación son unos tontos muy nítidos incluso a larga distancia y unos graves muy profundos, ya que se complementan con dos radiadores pasivos que están situados en los extremos.

Y por si no fuese suficiente, utiliza una tecnología AI Sound Boost que ajusta el audio en tiempo real para evitar distorsiones sin importar dónde o cómo esté colocado el altavoz, asegurándonos así una experiencia impecable tanto en interiores como en exteriores. Igualmente, desde la app JBL Portable (disponible en iOS y Android) podemos seleccionar entre 4 modos de escucha predefinidos (JBL Signature, Chill, Energetic y Vocal) o ecualizar el sonido completamente a nuestro gusto.

Por otro lado, es compatible con Auracast para usarlo junto a otros altavoces de manera simultánea y su emparejamiento se realiza rápidamente mediante Bluetooth 5.4, por lo que es muy estable y tiene un gran alcance. Y en términos de autonomía, dispone de una batería de 4.800 mAh que llega a ofrecernos hasta 16 horas de reproducción continua, aunque es posible aumentar algo más el tiempo de uso activando la función PlaytimeBoost y puede variar mucho según el nivel del volumen.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.