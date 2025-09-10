Este nuevo móvil barato de Xiaomi con 6.000 mAh quiere conquistar la gama de entrada por un precio inmejorable

Aunque la novedad del momento son los nuevos iPhone 17, esta semana ha llegado al mercado un móvil de gama de entrada que destaca por su equilibrio y precio. Hablamos del POCO C85, un terminal que recomendaría a cualquiera que busque autonomía de sobra y un buen rendimiento en el día a día sin gastar demasiado, especialmente ahora que está con oferta de lanzamiento.

Este teléfono de POCO, la submarca de Xiaomi que se caracteriza por ofrecer terminales muy competentes a precio reducido, ha llegado por sorpresa con un precio recomendado de 169,90 euros en su versión con mejor configuración. Aunque ahora por tiempo limitado lo podemos encontrar con un descuento de 40 euros que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 129,90 euros en Amazon, al igual que en la tienda oficial de la marca.

Compra el nuevo teléfono POCO C85 más barato

POCO C85 Xiaomi

El POCO C85 es un móvil recién llegado al mercado que pertenece a la gama de entrada y nos demuestra que no hace falta gastar demasiado para tener una buena experiencia. Empezaremos hablando sobre su apartado visual, donde sorprende al apostar por una gran pantalla Dot Drop de 6,9 pulgadas con unos marcos reducidos para mejorar la inmersión a la hora de ver contenido, además de que llega a brindarnos una resolución HD+ (1.600 x 720 píxeles), una frecuencia de actualización ajustable hasta 120 Hz y un hasta 810 nits en modo de alto brillo.

Eso sí, lo que más nos ha gustado de este nuevo lanzamiento es que tiene autonomía de sobra. Trae incorporada una batería de 6.000 mAh que nos promete hasta dos días de uso y admite una carga rápida de 33 W para obtener el 50% en apenas media hora. En definitiva, una propuesta completa que demuestra cómo un gama de entrada también puede ofrecer características típicas de modelos más caros.

Y a pesar de que el rendimiento no suele ser el punto más fuerte de smartphones de este tipo, en el corazón del POCO C85 tenemos un procesador MediaTek Helio G81 Ultra, el cual se presenta como uno de los más potentes dentro de la gama económica. Por si esto no fuese suficiente, en su versión con mejor configuración se acompaña de 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB que podemos ampliar con una tarjeta microSD. Como era de esperar, llega funcionando bajo un sistema operativo HyperOS 2 propio de la marca que está basado en Android.

Otros detalles interesantes de este teléfono son que cuenta con una cámara trasera dual de 50 MP con inteligencia artificial para reconocer escenas y hacer ajustes automáticamente con el fin de obtener con colores bien equilibrados, una cámara frontal de 8 MP, una certificación IP64 y un conector para auriculares de 3,5 mm. Es cierto que no tiene conectividad 5G y eso a día de hoy le penaliza bastante, pero para la mayoría de usuarios que buscan un modelo básico tiene todo lo necesario.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.