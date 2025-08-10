Con este robot limpiafondos tendrás tu piscina impecable hasta el final del verano y sale muy barato

En plena ola de calor, es normal envidiar a quien tiene una piscina en casa, aunque pocas veces se habla del mantenimiento que requiere. Si eres uno de esos afortunados y buscas una forma mantener el fondo siempre impecable para ahorrar tanto tiempo como esfuerzo, el robot limpiafondosWinny Pool Cleaner 200 SE es una gran solución, además de que ahora sale muy barato.

Este robot limpiafondos de la marca Winny Pool Cleaner tiene un precio recomendado de 199,99 euros que puedes dejar completamente en el olvido, ya que, además de tener un descuento del 15%, si marcas la casilla de 'aplicar cupón de 30 euros', se queda por un precio final de 139,99 euros en Amazon. Estando en las fechas que estamos, es perfecto para mantener tu piscina limpia hasta el final del verano.

Compra el robot limpiafondos Winny Pool Cleaner 200 SE al mejor precio

Winny Pool Cleaner 200 SE Winny

El Winny Pool Cleaner 200 SE es un robot limpiafondos ideal para quienes tienen una piscina en casa. Hace la misma función que un robot aspirador para el hogar, pero bajo el agua, ocupándose de toda esa suciedad que se acumula en el fondo sin que tengamos que mover un dedo. Porque sí, tener una piscina en verano es maravilloso, aunque el mantenimiento que lleva para tenerla siempre a punto es la peor parte.

Es totalmente inalámbrico y cuenta con un llamativo diseño transparente en forma de diamante, además de que tiene un peso de 3,3 kg para moverlo sin demasiadas complicaciones. Y en cuanto a su funcionamiento, incorpora varios sensores inteligentes que le permiten recorrer la piscina de lado a lado de manera eficiente y sin chocarse constantemente con las paredes.

Igualmente, es importante tener en cuenta que está pensado para utilizarse en piscinas con un fondo plano (o con una ligera inclinación) y una superficie máxima de hasta 60 m². Por lo que, si tu piscina tiene escalones o es demasiado grande, te aconsejo echarle un ojo a otros modelos.

Por otro lado, alcanza una gran potencia de succión para acabar con restos típicos como hojas, arena, algas, cal o pequeñas partículas de comida, evitando así que el agua se vea de color verde. Gran parte de sus buenos resultados se debe a que dispone de un sistema de doble filtrado, el cual combina una malla ultrafina de 180 micras con un filtro de espuma, ambos extraíbles para enjuagarlos tras cada uso. En definitiva, atrapa tanto la suciedad visible como la que no lo es tanto.

Para empezar a utilizarlo, es tan fácil como pulsar el botón en la parte inferior y sumergirlo en el agua con ayuda del gancho de recogida que viene incluido. Una vez toque fondo, comenzará a limpiar automáticamente. Mientras que si nos centramos en el apartado de autonomía, su batería recargable ofrece hasta 75 minutos de limpieza. Sin olvidarnos de que, cuando detecta que la batería está a punto de agotarse, el robot se desplaza automáticamente al borde de la piscina más cercano, para que no tengas que meterte dentro para sacarlo como si fueses un socorrista.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.