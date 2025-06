Este smartphone no te dejará indiferente, no solo por sus características, sino también por tener un descuentazo y un precio imbatible

Aunque Motorola no tiene la misma presencia que antaño en el mercado móvil, sigue lanzando smartphones que no están nada mal. De hecho, suelen destacar por su relación calidad-precio. Un dispositivo muy interesante es el motorola edge 50 fusion, sobre todo ahora que tiene un 37 % de descuento en Amazon. Si estás buscando un terminal que sea elegante, con una pantalla de calidad y un procesador que ofrece un buen rendimiento bajo cualquier escenario, entonces no puedes dejar pasar esta oportunidad.

Si bien este smartphone tiene un precio recomendado de 349 euros en su versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento, actualmente está disponible por 219 euros en Amazon. Ahora bien, hay otras opciones donde comprarlo, pero pagando algo más. Por ejemplo, en MediaMarkt cuesta 268,77 euros y en PcComponentes 252,98 euros. Cabe mencionar que, en esta última tienda lo recomiendan el 100 % de los usuarios, de ahí que tenga una no nota media de 4,5 estrellas sobre 5.

Ahorra 130 euros comprando el motorola edge 50 fusion en Amazon

Este móvil no te dejará indiferente por su pantalla pOLED Full HD+ de 6,7 pulgadas. La calidad de imagen es impresionante gracias a sus colores vibrantes y negros profundos. A todo esto hay que añadir la tasa de refresco de 144 Hz, que afecta de forma directa y para bien a la fluidez del sistema operativo, las aplicaciones y los videojuegos. Además, el panel alcanza hasta 1.600 nits de brillo, y esto asegura una buena visibilidad en exteriores.

Para garantizar un buen rendimiento en todo momento Motorola se ha decantado por el chip Qualcomm Snadragon 7s Gen 2, que ha demostrado ser más que solvente, además de eficiente. Por otro lado, en el apartado fotográfico encontramos una cámara principal de 50 megapíxeles que captura imágenes con un buen nivel detalle y colores nada saturados. Acompañándola, hay un ultra gran angular de 13 megapíxeles que es ideal para fotos en grupo y paisajes. En cuanto a la grabación de vídeo, soporta hastga 4K a 30 fotogramas por segundo.

Otras características que merece la pena mencionar son el chip NFC para pagos móviles, la batería de 5.000 mAh y que viene con Android 14, pero se puede actualizar a Android 15. Por cierto, Motorola ha confirmado que llegado el momento recibirá Android 16. Así que, si finalmente compras este dispositivo podrás disfrutar de la última versión del sistema operativo de Google.

En conclusión, ahora que se puede conseguir por tan solo 219 euros en Amazon, este móvil pasa a ser una opción muy tentadora. El motorola edge 50 fusion no solo cumple con las expectativas, sino que las supera. Así que, no podemos hacer otra cosa que recomendarlo. Pocos smartphones ofrecen tanto por tan poco.

