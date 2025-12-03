Este teclado Logitech es el cambio que tu espacio de trabajo estaba pidiendo a gritos

El Magc Keyboard de Apple es un acierto, pero si buscas un teclado para tu Mac que sea más completo a nivel de características, sin duda, una de las mejores opciones que hay ahora mismo es el Logitech MX Keys Mini. Es un teclado que mantiene el aspecto minimalista del Mac mini y, además, es muy compacto. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas tiene un precio irresistible en Amazon.

El Logitech MX Keys Mini tiene un precio recomendado de 129 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 78,99 euros (aunque esto puede cambiar en cualquier momento). Hay tres colores para elegir: grafito, gris claro y rosa. Cabe destacar que el descuento varia según el color, lo que afecta al precio final. A la pregunta de qué opinan los usuarios, la mayoría han escrito reseñas positivas, de ahí la puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.

Un teclado cómodo, pequeño y con iluminación inteligente

Este teclado no solo le dará un toque más minimalista a tu escritorio, sino que también transformará por completo tu experiencia a la hora de escribir. Una vez lo tienes sobre la mesa destaca por ser increíblemente compacto, pero no te dejes engañar por su tamaño, porque esconde una amplia variedad de funciones. Además, está más inclinado que el Magic Keyboard, y esto puede hacer que algunos usuarios se sientan más cómodos.

Pero la verdadera magia ocurre cuando te sientas a usarlo. Este teclado cuenta con una iluminación inteligente que parece leerte la mente. Las teclas retroiluminadas se encienden automáticamente en cuanto acercas tus manos. Y no tienes que preocuparte por estar ajustando el brillo constantemente, ya que lo hace automáticamente. Ahora bien, si lo prefieres, lo puedes hacer por tu cuenta, manualmente.

Si tienes varios ordenadores, olvídate de tener más de un teclado en la mesa. El Logitech MX Keys Mini se puede emparejar vía Bluetooth con hasta tres dispositivos diferentes y para cambiar entre ellos solo hay que pulsar una sola tecla. Además, la pesadilla de las pilas es cosa del pasado, ya que se recarga cómodamente vía USB tipo C y su autonomía es una auténtica bestialidad: si decides usarlo con la iluminación desactivada, la batería te puede durar hasta cinco meses.

Como puedes ver, este teclado Logitech no está nada mal, y ahora que se puede conseguir más barato, es un buen momento para comprarlo. Y da igual si no tienes un Mac, también lo puedes usar en un ordenador con Windows o GNU/Linux. Llegados a este punto, no podemos hacer más que recomendarlo.

