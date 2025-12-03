Teclado Mac oferta
Este teclado Logitech es el cambio que tu espacio de trabajo estaba pidiendo a gritos
Una de las alternativas al Magic Keyboard de Apple es el Logitech MX Keys Mini. No solo tiene un diseño muy cuidado, también cuenta con una serie de características que lo convierten en una opción muy interesante, como la posibilidad de emparejarlo con hasta 3 ordenadores
El Magc Keyboard de Apple es un acierto, pero si buscas un teclado para tu Mac que sea más completo a nivel de características, sin duda, una de las mejores opciones que hay ahora mismo es el Logitech MX Keys Mini. Es un teclado que mantiene el aspecto minimalista del Mac mini y, además, es muy compacto. Pues bien, en el momento de escribir estas líneas tiene un precio irresistible en Amazon.
El Logitech MX Keys Mini tiene un precio recomendado de 129 euros, pero actualmente está disponible en Amazon por 78,99 euros (aunque esto puede cambiar en cualquier momento). Hay tres colores para elegir: grafito, gris claro y rosa. Cabe destacar que el descuento varia según el color, lo que afecta al precio final. A la pregunta de qué opinan los usuarios, la mayoría han escrito reseñas positivas, de ahí la puntuación de 4,7 estrellas sobre 5.
Un teclado cómodo, pequeño y con iluminación inteligente
Como puedes ver, este teclado Logitech no está nada mal, y ahora que se puede conseguir más barato, es un buen momento para comprarlo. Y da igual si no tienes un Mac, también lo puedes usar en un ordenador con Windows o GNU/Linux. Llegados a este punto, no podemos hacer más que recomendarlo.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar