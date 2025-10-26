Este televisor de 32 pulgadas con Android TV y control por voz tiene un precio imbatible, menos de 120 euros

No hay muchos televisores de 32 pulgadas, pero todavía hay fabricantes que apuestan por este formato. Por su tamaño, son perfectos para cualquier habitación o mueble con espacio poco donde no sea posible colocar una Smart TV más grande. Eso si, no esperes que sean 4K UHD, normalmente son Full HD o HDR Ready. Pues bien, hoy veremos uno de estos últimos, y más concretamente el TESLA 32E635BHS. Resulta que tiene un gran descuento y pocas veces ha estado tan barato.

En el momento de escribir estas líneas se puede conseguir el TESLA 32E635BHS en Amazon por tan solo 119 euros, lo que supone un ahorro de 100,99 euros respecto a su precio recomendado de 219,99 euros. A la pregunta de si merece la pena comprarlo o no, si echas un vistazo a las reseñas verás que los usuarios hablan bastante bien de este televisor. Es más, podríamos decir que no tiene competencia ahora que está tan barato.

Hazte con la TESLA 32E635BHS al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV ofrece acceso a las principales plataformas de streaming TESLA

Que sea una Smart TV barata no quiere decir que tengamos que renunciar a buen diseño. En aspecto, destaca por su diseño delgado y elegante. Por otro lado, su pantalla de 32 pulgadas con resolución HD Ready (1366 x 768 píxeles) ofrece una calidad de imagen más que decente para disfrutar de series y películas. Además, por su tamaño, no se nota tanto que no monta un panel Full HD o 4K UHD.

Al tratarse de una Smart TV es muy importante tener en cuenta el sistema operativo, y aquí encontramos Android TV 11, lo que significa que tenemos acceso a miles de aplicaciones a través de Google Play. Podemos descargar Netflix, Prime Video, YouTube, Disney+ y muchas otras apps de streaming.. Esta es una de las ventanas del sistema operativo de Google.

Tampoco podía faltar el Asistente de Google, que convierte al TESLA 32E635BHS en un auténtico centro de control inteligente. Mediante comandos de voz puedes abrir aplicaciones, buscar contenido o incluso manejar cualquier dispositivo compatible con Google Home, como luces o altavoces.

Resumiendo, por 119 euros te llevas una Smart TV con Android TV 11, control por voz y acceso a cualquier plataforma de streaming. Si quieres cambiar tu televisor y tienes un presupuesto muy limitado, entonces no lo dudes más y aprovecha esta oferta antes de que finalice. Sobre esto último, no sabemos hasta cuándo tendrá este descuentazo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.