Este televisor LG 4K UHD te sorprenderá, no solo por sus características, sino también por su precio

Es muy importante que una Smart TV cuente con un sistema operativo que ofrezca acceso a una amplia variedad de aplicaciones para aprovecharla al máximo. Aquí, comprar un televisor con webOS como el LG 43UA73006LA es ir a lo seguro. Por cierto, estamos hablando de uno de los televisores 4K UHD más asequibles y recomendables del 2025. Pues bien, actualmente tiene un 34 % de descuento en Amazon y un precio increíble.

Actualmente, el LG 43UA73006LA está disponible por 276 euros en Amazon y 289 euros en PcComponentes, muy por debajo de los 419 euros del precio de venta recomendado. Al tratarse de una oferta que puede finalizar en cualquier momento, te recomendamos que lo añadas a la cesta cuanto antes si finalmente decides comprarlo. Tienes que tener en cuenta que nunca antes ha estado tan barato, al menos en Amazon.

Una Smart TV buena, bonita y barata

El mando a distancia de esta Smart TV permite acceder con una sola pulsación a las principales plataformas de streaming LG

Esta Smart TV 4K UHD de 43 pulgadas, que destaca por su equilibrio entre calidad y precio, lleva el procesador 4K α7 Gen8 con IA, que que se encarga de optimizar la calidad de imagen y sonido. El resultado es un mayor un realismo. Además, cuenta con Dynamic Tone Mapping en más de dos mil zonas independientes y es compatible con HDR10 Pro, características que normalmente son exclusivas de la gama media.

Al llevar el sistema operativo webOS 25, acceder a cualquier contenido es muy fácil e intuitivo. En este sentido no tiene nada que envidiar a Google TV o Tizen OS. Y hablando de contenido, más allá de ofrecer acceso a las principales plataformas de streaming, también permite jugar en la nube, por lo que no hace falta tener una consola.

Otro de sus puntos fuertes es la conectividad. Este televisor tiene tres HDMI, dos USB, un puerto Ethernet, una ranura CI+, una salida de audio digital óptica, Bluetooth 5.1 y Wi-Fi 5. Otras características que merece la pena mencionar son: dos altavoces de 10 vatios, Dolby Digital Plus y control por voz.

Por todas estas razones, el LG 43UA73006LA vale la pena. No siempre es fácil encontrar una Smart TV tan completa en funciones, con reseñas tan positivas y a un precio tan bajo, de ahí que sea una apuesta segura. Si lo que buscas es un televisor que sea un poco más grande, tienes el modelo de 50 pulgadas a tan solo 339,99 euros (antes 479 euros)

