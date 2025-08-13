Estrella su precio el gadget de Xiaomi que no sabías que necesitabas... hasta que pinchas una rueda

Hay productos que se compran por capricho, y otros que simplemente nos pueden venir bien o suponen una mejora. También hay un tercer grupo y es el compuesto por aquellos que no sabías que necesitabas hasta que realmente te hacen falta. Normalmente, son esas herramientas pequeñas y funcionales que todos deberíamos tener en casa.

Un destornillador, un martillo o este Xiaomi Air Compressor 2, un inflador compacto, digital y sin cables que cabe en una mano y te sacará de algún apuro. Ya no solo me refiero a inflar una rueda, también a poder hacerlo en cualquier parte, sin tener que buscar una gasolinera. Si tienes coche, moto, patinete, bici o incluso una pelota desinflada, este dispositivo de Xiaomi te ayudará a ahorrar tiempo, dinero y más de un disgusto.

Todo esto por los 29 euros que cuesta ahora gracias a esta oferta de AliExpress. Es un buen descuento si tenemos en cuenta que esta versión tiene un precio recomendado de 49,99 euros, tal y como puedes ver en la tienda de Xiaomi. Y ya no es solo el descuento, es que por aproximadamente 30 euros tendrás un artículo que te ayudará más de una vez, y con el que te podrás hacer incluso antes de necesitarlo.

Pon un Xiaomi Air Compressor 2 en tu vida

Estamos ante la segunda generación de este compresor, que mantiene el diseño minimalista del original, que casi es seña de identidad de la marca. Ha sido construido en plástico ABS resistente y tiene un acabado mate antideslizante y una forma ergonómica que facilita su agarre y su transporte.

Pesa solo 490 gramos y mide, aproximadamente, 123 × 75,5 × 45,8 mm. Esto significa que lo podrás meter en la mochila cuando creas que lo podrás necesitar, pero también en una bolsa de deporte e incluso en la guantera del coche. Ten en cuenta que viene con un set de boquillas para que puedas inflar neumáticos de coche, moto, bicicleta, balones, patinetes... y casi cualquier cosa que se te ocurra.

En su pantalla LED frontal podrás ver tanto la presión que estás ejerciendo como el modo que tienes activado. Es un panel claro y visible, incluso con luz exterior, y que está muy bien integrado en el conjunto, sin ser especialmente llamativo. Incorpora un sensor que mide la presión en tiempo real para que puedas establecer con exactitud el nivel que quieres alcanzar y olvidarte, porque se detiene automáticamente cuando la alcanza.

Y, en esta segunda versión, también se ha mejorado el motor, que ahora alcanza una velocidad de inflado de hasta 25 litros por minuto. Para que te hagas una idea, podría inflar un neumático totalmente vacío en 8 minutos aproximadamente.

Para hacerlo todo más sencillo, viene con 6 modos de inflado, entre los que podrás alternar con solo pulsar un botón, que ajustarán el intervalo de presión de aire determinado, evitando el sobreinflado. Esto hace que sea más práctico, seguro y fiable, especialmente en situaciones de urgencia o si tienes poca experiencia en este campo.

Es una de esas compras necesarias para cualquiera que se mueva sobre ruedas, sean del tipo que sea. Estará bien contar con ella para solucionar imprevistos cotidianos y, por este dinero, es una tranquilidad muy asequible. Su utilidad va mucho más allá de las emergencias y, conociendo Xiaomi como lo conozco, estoy segura de que su calidad está más que comprobada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.