Fibra de 1 Gb con móvil de GB ilimitados por menos de 30 euros: pocas veces una combinación tan potente cuesta tan poco

Finetwork tiene una de las mejores combinaciones de fibra y móvil. Por 29,90 euros al mes te ofrece fibra de 1 Gb con una línea móvil 5G de GB ilimitados. Además, tienes llamadas ilimitadas en el móvil, 100 SMS gratuitos y la instalación y el router son gratuitos, junto con la posibilidad de añadir más líneas o contratar TV con fútbol (toda LaLiga Hypermotion).

Se trata de uno de los packs más populares de la compañía morada por la potencia de ambos servicios. Con 1 Gb de fibra puedes hacer cualquier cosa en Internet de forma instantánea, puesto que es la velocidad más potente que resulta posible contratar en la mayoría de operadoras. Por otro lado, con Gb móviles ilimitados no tendrás que cortarte al usar el móvil, ya descargues, veas series, subas contenido o lo que quieras.

Todo lo que incluye la oferta

Precio definitivo de 29,90 euros al mes

1 Gb de fibra óptica

Una línea móvil 5G con GB ilimitados

Llamadas ilimitadas en el móvil

Roaming gratuito en Zona 1

100 SMS gratis

Sin cuota de línea fija

Instalación y router incluidos

12 meses de permanencia

Puedes añadir líneas adicionales desde 4,90 euros al mes

TV opcional por 4,90 euros más al mes . Incluye toda LaLiga Hypermotion (2ª división española)

Como puedes ver, y hemos comentado brevemente antes, es una tarifa que va al grano: tienes lo más potente a un precio muy razonable. De hecho, pocas veces verás 1 Gb de fibra con GB ilimitados por menos de 30 euros.

El precio es definitivo, por lo que no hablamos de una promoción de 3 meses o 1 año, sino que se queda así. Además, la instalación es gratuita y el router está incluido. Eso sí, ten en cuenta la permanencia de 12 meses.