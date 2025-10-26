Fibra, dos líneas móviles y Prime a buen precio: esta tarifa de Lowi es una de las más competitivas del mercado

Lowi es una operadora bastante interesante a nivel de combinaciones. Nos ofrece fibra, móvil y televisión a precios bastante jugosos. Por ello, esta semana vamos a recomendarte una tarifa que integra fibra simétrica de 600 Mb, dos líneas móviles 5G de 25 GB cada una y llamadas ilimitadas, más Amazon Prime. Todo ello por 34 euros. Contrátala llamando al 91 131 60 84 .

La combinación junta todo lo necesario para dos personas, y, además, añade Prime, el servicio de Amazon. Este no solo agrega envíos gratuitos y ventajas para comprar en el marketplace más famoso del planeta, sino también Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading y, sobre todo, la plataforma de streaming Prime Video, con un catálogo surtido de series, películas y documentales.

Por qué recomendamos esta tarifa

Primero, aclaremos sus prestaciones y condiciones:

Precio definitivo de 34 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 600 Mb

2 líneas móviles 5G de 25 GB con llamadas ilimitadas . Los GB son acumulables y compartibles .

Amazon Prime (Prime Video, Prime Music, Prime Gaming y Prime Reading)

(Prime Video, Prime Music, Prime Gaming y Prime Reading) Permanencia de solo 3 meses

Instalación gratuita

En cuanto a por qué creemos que es una gran tarifa, básicamente es porque junta varios servicios básicos a buen precio cuando, de forma individual, te costarían bastante más. Además, tener Prime siempre es positivo, porque te ahorrarás mucho al comprar online, junto con disfrutar de todas las películas, series y documentales exclusivos de Prime Video. Esto se combina con que los GB de los móviles son acumulables mes a mes, además de que puedes compartirlos.

Otro de los puntos clave es la permanencia de solo 3 meses. La inmensa mayoría de operadoras te atan con permanencia; es triste, pero es así. Sin embargo, muchas lo hacen por 12 meses, un plazo bastante restrictivo. En este caso, solo tenemos 3 meses.

Por otro lado, la red de Vodafone resulta bastante fiable. Lowi es la operadora filial de Vodafone, algo que siempre transmite confianza al estar bajo el ala de un coloso de las telecomunicaciones. Uno que, además, ha revivido tras la compra de Zegona.