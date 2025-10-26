Oferta Lowi
Fibra, dos líneas móviles y Prime a buen precio: esta tarifa de Lowi es una de las más competitivas del mercado
Por solo 34 euros al mes obtienes una fibra bastante veloz de 600 Mb, junto con dos líneas 5G con 25 GB y llamadas ilimitadas, más Amazon Prime, con Prime Video y sus demás plataformas
Lowi es una operadora bastante interesante a nivel de combinaciones. Nos ofrece fibra, móvil y televisión a precios bastante jugosos. Por ello, esta semana vamos a recomendarte una tarifa que integra fibra simétrica de 600 Mb, dos líneas móviles 5G de 25 GB cada una y llamadas ilimitadas, más Amazon Prime. Todo ello por 34 euros. Contrátala llamando al 91 131 60 84.
La combinación junta todo lo necesario para dos personas, y, además, añade Prime, el servicio de Amazon. Este no solo agrega envíos gratuitos y ventajas para comprar en el marketplace más famoso del planeta, sino también Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading y, sobre todo, la plataforma de streaming Prime Video, con un catálogo surtido de series, películas y documentales.
Por qué recomendamos esta tarifa
Primero, aclaremos sus prestaciones y condiciones:
- Precio definitivo de 34 euros al mes
- Fibra óptica simétrica de 600 Mb
- 2 líneas móviles 5G de 25 GB con llamadas ilimitadas. Los GB son acumulables y compartibles.
- Amazon Prime (Prime Video, Prime Music, Prime Gaming y Prime Reading)
- Permanencia de solo 3 meses
- Instalación gratuita
- Contrátala llamando al 91 131 60 84
En cuanto a por qué creemos que es una gran tarifa, básicamente es porque junta varios servicios básicos a buen precio cuando, de forma individual, te costarían bastante más. Además, tener Prime siempre es positivo, porque te ahorrarás mucho al comprar online, junto con disfrutar de todas las películas, series y documentales exclusivos de Prime Video. Esto se combina con que los GB de los móviles son acumulables mes a mes, además de que puedes compartirlos.
Otro de los puntos clave es la permanencia de solo 3 meses. La inmensa mayoría de operadoras te atan con permanencia; es triste, pero es así. Sin embargo, muchas lo hacen por 12 meses, un plazo bastante restrictivo. En este caso, solo tenemos 3 meses.
Por otro lado, la red de Vodafone resulta bastante fiable. Lowi es la operadora filial de Vodafone, algo que siempre transmite confianza al estar bajo el ala de un coloso de las telecomunicaciones. Uno que, además, ha revivido tras la compra de Zegona.
En definitiva, este combinado de Lowi es una de las mejores opciones del mercado en cuanto a servicios de fibra, móvil y TV. Incluye todo y no te ata por largos periodos de tiempo. Si te interesa, puedes contratarlo llamando al 91 131 60 84.
