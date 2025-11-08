Los móviles plegables cada vez merecen más la pena, y el Samsung Galaxy Z Flip7 está rebajado casi 200 euros

La comodidad que nos da un teléfono plegable tipo concha no nos la da ningún otro dispositivo, tanto por su tamaño como por la versatilidad que nos da a la hora de darle determinados tipos de uso. Y si buscas lo mejor de lo mejor, el nuevo Samsung Galaxy Z Flip7 es la mejor opción que puedes encontrar actualmente y, para dar una alegría a nuestro bolsillo, ahora está rebajado a uno de sus precios más bajos.

Este plegable de Samsung salió hace unos meses a la venta por unos 1.209 euros, pero ahora, gracias a una oferta flash, tenemos la oportunidad de ahorrar casi 200 euros y tenerlo en nuestras manos por unos 1.027 euros al comprarlo en Amazon, aunque, si lo prefieres, en MediaMarkt la oferta está igualada.

Compra el teléfono plegable Samsung Galaxy Z Flip7 al mejor precio

El Samsung Galaxy Z Flip7 es el teléfono plegable tipo concha más destacado de este 2025. Como viene siendo costumbre desde hace mucho tiempo, la marca suele lanzar terminales con un diseño cada vez más premium y aquí no iba a ser menos. Cuenta con una construcción de aluminio con bordes cepillados, una bisagra más robusta, una certificación IP48 y un peso que no supera los 190 grados para hacerlo mucho más manejable.

Otro de los aspectos más llamativos e importantes es su pantalla exterior Super AMOLED es de 4,1 pulgadas, la cual nos ofrece una resolución de 1.048 x 948 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz y un brillo máximo de 2.600 nits. Dejando a un lado su excelente calidad de imagen, esta destaca sobre todo por su funcionalidad, ya que nos permite usar el móvil en su totalidad, pudiendo consultar notificaciones, responder mensajes de WhatsApp, ver vídeos o hacer fotos tipo selfie con las cámaras traseras.

Al desplegarlo, la protagonista es una pantalla principal Dynamic AMOLED 2X de 6,9 pulgadas que es excelente para ver hasta series o películas debido a su gran tamaño, además de que, a diferencia de la exterior, nos brinda una resolución Full HD+ (2.520 x 1.080 píxeles). Este panel garantiza una experiencia visual sobresaliente, con colores intensos, gran fluidez y una nitidez perfecta para disfrutar de contenido multimedia, juegos o tareas de edición. Y ambos paneles tienen una protección Corning Gorilla Glass Victus 2.

En su interior monta un procesador Exynos 2500 creado por la propia marca, el cual está preparado para asegurarnos una buena experiencia de uso en casi todo tipo de tareas, sin dejar de lado una gran eficiencia energética, mientras que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB en su versión más básica. Todo funcionando actualmente bajo una capa de personalización One UI 8 basada en Android 16 con la que podemos sacarle aún más partido a la IA.

La autonomía también es uno de sus puntos donde hemos notado una mejora, pues incorpora una batería de 4.300 mAh que puede aguantar un día completo de uso moderado. De hecho, probándolo durante unos días, nos ha llegado a ofrecer unas 7 horas de pantalla activa. Sin dejar de lado que admite una carga rápida de 25 W que cumple, aunque sigue siendo una de las características que pasa más desapercibida en los gama alta de Samsung. Porque sí, tiene mucha margen de mejora.

Y para el final hemos dejado su sistema de cámaras, donde Samsung no ha querido arriesgar y, en el fondo, nos ha dejado con ganas de un poco más. Esto no quiere decir que haga malas fotos, al contrario, para ser un plegable sorprende por el nivel de detalle y ha mejorado tanto el zoom digital como la estabilización al hacer vídeos. Pero vayamos directos al grano, dispone de una doble cámara trasera formada por un sensor principal de 50 MP y un ultra gran angular de 12 MP, la cual podemos usar hasta con el móvil plegado para hacer selfies, algo para lo que su cámara frontal de 10 MP siempre estará preparada.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.