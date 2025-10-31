Todos los ganadores de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion 2025

Hay días que marcan un antes y un después. Y el que vivimos en la sede de La Razón el pasado jueves 30 de octubre fue, sin duda, uno de ellos. Tuvimos el inmenso privilegio de celebrar la primera edición de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo by Difoosion, un evento que nació con la vocación de convertirse en una cita ineludible para el sector y que, a juzgar por el espectacular nivel de los asistentes y premiados, ha superado cualquier expectativa.

Fue un auténtico honor, junto a mi compañera Arantxa Herranz, ejercer de maestro de ceremonias en una gala que consiguió reunir a los principales directivos y responsables de las marcas de tecnología y consumo más importantes de nuestro país. Un evento para celebrar la innovación, el esfuerzo y el talento que, día a día, impulsan un sector que está definiendo nuestro futuro.

Asistentes a los I Premios La Razón de Tecnología y Consumo

La gala, retransmitida en directo, fue mucho más que una simple entrega de premios. Fue un punto de encuentro para la industria, un lugar para reflexionar sobre la increíble transformación que estamos viviendo. Tuvimos la suerte de contar con discursos de altura, como las palabras de bienvenida de Sergio Alonso, director adjunto de La Razón, quien recordó con nostalgia la evolución desde el ZX Spectrum hasta la IA de nuestros días, y la importancia de premiar a los impulsores de este cambio.

Las ponencias de clausura pusieron el broche de oro al evento. Enrique López López, exconsejero de la Comunidad de Madrid, nos regaló una brillante reflexión sobre cómo el desarrollo tecnológico, desde la imprenta hasta la IA, ha sido históricamente el gran motor de la libertad y el progreso humano.

Por su parte, Miguel Montero, CEO de Difoosion, nos inspiró con una visión humanista de la tecnología. Citando a Arthur C. Clark, la definió como "indistinguible de la magia" y, lejos de los miedos injustificados, la posicionó como la herramienta que nos está llevando a una "segunda ilustración más democrática, más extendida y más justa".

Miguel Montero, CEO de Difoosion

Los ganadores de los Premios La Razón de Tecnología y Consumo 2025

Pero los verdaderos protagonistas fueron, por supuesto, los premiados. Tras un año de pruebas y análisis por parte del equipo de redacción, estos han sido los productos, marcas e iniciativas que se han alzado con el galardón en esta primera edición:

Premios de Producto

Mejor Wearable: Oppo Watch X2

Oppo Watch X2 Mejor Portátil: Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition

Lenovo ThinkPad X9 Aura Edition Mejor Smart TV Premium : Samsung S95F

: Samsung S95F Smartphone con Mejor Experiencia Fotográfica : Xiaomi 15 Ultra

: Xiaomi 15 Ultra Mejor Dispositivo de Sonido: JBL Tour One M3

JBL Tour One M3 Mejor Gadget Lifestyle (by 2Trendies): motorola moto buds loop swarovski

motorola moto buds loop swarovski Mejor Pequeño Electrodoméstico: Roborock Saros Z70

Roborock Saros Z70 Mejor Smartphone de Gama Alta: vivo X200 Pro

vivo X200 Pro Mejor Smartphone: Samsung Galaxy S25 Ultra

Laura Bárcena Cortes, directora de comunicación de Samsung España, recoge el premio a mejor smartphone

Premios "Flash"

Mejor Cámara: Nikon Z50 II

Nikon Z50 II Smart TV con Mejor Relación Calidad-Precio: TCL C7K

TCL C7K Mejores Auriculares: Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi)

Xiaomi Buds 5 Pro (Wi-Fi) Mejor Wearable Deportivo: Huawei Watch Fit 4 Pro

Huawei Watch Fit 4 Pro Mejor Dispositivo de Redes: Synology DiskStation DS425+

Synology DiskStation DS425+ Mejor Smartphone Plegable: Honor Magic V5

Honor Magic V5 Mejor Smartphone de Gama Media: Google Pixel 9A

Google Pixel 9A Mejor Smartphone Económico: Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G Smartphone con Mejor Relación Calidad-Precio: Realme GT 7T

Realme GT 7T Mejor Tablet: OnePlus Pad 3

OnePlus Pad 3 Mejor Vehículo Electrificado: Omoda 9 SHS

Belén Chaves, Brand Product Manager de OMODA & JAECOO España, recoge el premio a mejor vehículo electrificado

Premios Corporativos

Mejor Iniciativa Tecnológica para la Mejora de la Sociedad: HUAWEI, por su proyecto Huawei Academy. Recogió el premio Carmen García Gens, vicepresidenta de Huawei España, quien destacó el firme propósito de la iniciativa de "potenciar el talento y las competencias digitales verdes y en ciberseguridad en España" con el objetivo de formar a 50.000 personas en 5 años

HUAWEI, por su proyecto Huawei Academy. Recogió el premio Carmen García Gens, vicepresidenta de Huawei España, quien destacó el firme propósito de la iniciativa de "potenciar el talento y las competencias digitales verdes y en ciberseguridad en España" con el objetivo de formar a 50.000 personas en 5 años Mejor Estrategia de Comunicación: Samsung. Laura Bárcena Cortés, directora de comunicación, dedicó el premio a todo su equipo " in house " y a sus agencias, destacando el placer de trabajar con profesionalidad en un sector tan dinámico y agradeciendo la colaboración de los medios.

Samsung. Laura Bárcena Cortés, directora de comunicación, dedicó el premio a todo su equipo " " y a sus agencias, destacando el placer de trabajar con profesionalidad en un sector tan dinámico y agradeciendo la colaboración de los medios. Mejor Estrategia de Marca: Dreame. Recogió el galardón Fátima Moreno, PR Manager de Dreame Iberia, quien protagonizó uno de los discursos más emotivos de la gala, recordando la juventud de la marca y cómo "compensamos cada limitación con esfuerzo, con ganas y con un trabajo hecho desde la pasión y la convicción de que estamos construyendo algo muy grande".

Carmen González Gens, Vicepresidenta de Huawei España, recoge el premio por la mejor iniciativa tecnológica para la mejora de la sociedad

Desde La Razón y Difoosion, queremos dar las gracias a todos los asistentes por acompañarnos en este día tan especial, a los patrocinadores —Lenovo, HONOR, vivo, HUAWEI Watch GT 6 Series, Samsung y Xiaomi— por su apoyo incondicional, y, por supuesto, la enhorabuena a todos los ganadores.

Esta ha sido solo la primera edición. Nos vemos en 2026 con mucha más tecnología y ganas de seguir celebrando la innovación.