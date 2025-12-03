Seguridad Vial
No gastes de más: esta baliza conectada V16 homologada por la DGT sale más barata que la gran mayoría
En menos de un mes será obligatoria y ahora puedes conseguirla mucho más barata de lo normal, pero por tiempo limitado
Ya estamos en diciembre, y eso significa que nos quedan muy pocas semanas para comprar una baliza conectada V16, porque será obligatoria a partir del próximo 1 de enero. Así que, si todavía no te has hecho con una, esta Extrastar MOD-V16 es la opción que más te recomiendo por el precio que tiene (es tan barata que hasta yo mismo la he comprado).
Esta baliza de la marca Extrastar tiene un precio recomendado de 39,99 euros en muchos comercios, aunque ahora podemos aprovechar para conseguirla más barata. Y no solo por la rebaja que tiene, sino porque al aplicar el cupón 'MESAE06' durante el proceso de compra se queda por apenas unos 27,06 euros en AliExpress
Compra la baliza Extrastar MOD-V16 por menos de 30 euros
La Extrastar MOD-V16 se ha convertido en una de las balizas más vendidas por el precio que tiene y con ella no tendremos que preocuparnos por nada, ya que está homologada por la DGT (algo que puedes consultar por tu propia cuenta desde su página web oficial).
Entre sus principales características, nos encontramos con un solo botón que, al mantenerlo pulsado durante unos segundos, activa una iluminación LED intermitente de 360 grados que llega a verse a más de un 1 kilómetro de distancia, incluso cuando la niebla esté presente en la carretera.
A esto debemos sumarle una base magnética que nos permite colocarla de manera estable en el techo o lateral de nuestro coche sin necesidad de bajarnos del coche, reduciendo así enormemente cualquier posible riesgo. No importa el tiempo que haga, está preparada para soportar fuertes rachas de viento y dispone de una certificación IP54 que le suma un extra de resistencia tanto al polvo como al agua.
Pero lo realmente diferencial de esta baliza con respecto a los clásicos triángulos de emergencia es que está conectada a la plataforma DGT 3.0 para enviar de manera automática información exacta sobre nuestra ubicación en el caso de sufrir un accidente o avería, además de avisar a otros conductores mediante los sistemas conectados o los paneles informativos de las carreteras.
Para poder llevar a cabo este proceso de enviar información, utiliza una tecnología IoT para que la geolocalización sea precisa dentro de España y en su interior integra una tarjeta SIM prepago sin vinculación personal para tener acceso a la red, la cual ya viene con un plan de datos válido por 12 años, por lo que podemos utilizarla hasta 2038.
En resumidas cuentas, si todavía no tienes una baliza V16 en la guantera de tu coche, esta es una muy buena opción para adelantarte a la normativa y ahorrar aprovechando la oferta que tiene en estos momentos. Sin pasar por alto que ya trae pilas incluidas para que no tengamos que comprarlas por separado.
