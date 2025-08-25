Gran autonomía, audio Hi-Res y funciones de IA en estos auriculares realme que están a precio de derribo

Tenemos que hablar de los realme Buds Air 7 Pro, unos auriculares inalámbricos de gama media que ahora están disponibles a precio de gama baja. Dichos auriculares tienen un PVPR de 99,99 euros, pero si aprovechas la oferta de AliExpress serán tuyos 51,99 euros, aunque para esto hay que usar el cupón ESDC05. Cabe mencionar que estamos hablando de una oferta que finaliza el 27 de agosto a las 23:59 horas, por lo que será mejor que los compres lo antes posible si no quieres dejarlos escapar.

A diferencia de otros auriculares, estos se envían desde España, por lo que los recibirás en unos pocos días. Además, no tendrás que pagar gastos de envío. Y si tienes dudas acerca del vendedor, solo podemos decir que es de confianza. De hecho, cuenta con reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5 y ha vendido más de 5.000 unidades. ¡Casi nada!

Llévate los auriculares realme Buds Air 7 Pro al mejor precio en AliExpress

Estos auriculares tienen resistencia al agua y al polvo realme

Más allá de tener un diseño cómodo y ser muy ligeros, estos auriculares no te dejarán indiferente por su calidad de sonido. Gracias a sus drivers duales de 11 y 6 milímetros y su DAC, ofrecen audio de alta resolución. También permiten ajustar las frecuencias altas, medias y bajas a tu gusto, por lo que conseguirás una experiencia a tu medida. Mención especial a la transmisión de sonido multidireccional que simula un efecto de sonido espacial en 3D.

Y si estás cansado de escuchar ruido de fondo cuando escuchas música, los realme Buds Air 7 Pro te dejarán sin palabras, y es que tienen cancelación de ruido de hasta 53 dB con un ancho de banda de 5.000 Hz. Por otro lado, decir que cuentan con funciones de IA, destacando la traducción simultánea. Todo esto, en su conjunto, hace que sean unos auriculares muy interesantes.

No menos importante es la autonomía, y aquí estamos hablando de hasta 48 horas con el estuche de carga, mientras que una carga completa garantiza hasta 12 horas con la cancelación de ruido desactivada. Esto permite usarlos todo el día sin preocuparte por buscar un enchufe.

Aprovecha esta oferta de la Vuelta al Cole de AliExpress y llévate los realme Buds Air 7 Pro por menos de 53 euros, no te arrepentirás. Ahora que están rebajados 48 euros, es difícil encontrar otros auriculares que estén a la altura a nivel de características.

