Haz tus comidas más saludables con esta freidora de aire Philips que tiene un precio muy tentador

Si no sabes qué freidora de aire elegir, esta puede interesarte, ya que está disponible por menos de su precio habitual. Es la Philips NA230/00, que cuenta con un 19 % de descuento en Amazon. Aunque hay otras alternativas más baratas, no todas están a la altura, y es que esta freidora tiene una serie de características que la hacen destacar sobre el resto.

Vamos a lo que para muchos es lo más importante, el precio. Esta freidora de aire tiene un precio recomendado de 109,99 euros, pero puedes conseguirla por solo 89 euros en Amazon. Si bien no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible. Por cierto, si se escapa de tu presupuesto, el modelo de 4,1 litros de capacidad tiene un descuento del 17 % y cuesta 74,99 euros.

Ahorra 20,99 euros comprando la freidora de aire Philips NA230/00 en Amazon

La cesta de esta freidora de aire tiene 6,2 litros de capacidad Philips

La Philips NA230/00 tiene un diseño compacto que la hace perfecta la mayoría de las cocinas, sin sacrificar capacidad: su cesta de 6,2 litros permite preparar hasta 800 gramos de patatas fritas, 8 muslos de pollo o una buena cantidad de verduras. Esto significa que podrás cocinar para varias personas, y todo ello con un electrodoméstico que no ocupa demasiado espacio en la encimera.

Esa freidora de aire cuenta con la tecnología RapidAir, que garantiza resultados crujientes por fuera y tiernos por dentro utilizando muy poco aceite. Esto es posible gracias a su exclusivo diseño con fondo en forma de estrella, el aire caliente circula de manera uniforme, logrando una cocción rápida.

Podríamos decir que la Philips NA230/00 es un auténtico todoterreno en la cocina. Con 13 funciones en 1, podrás hornear, asar, gratinar e incluso recalentar o descongelar alimentos con solo unos toques. Además, su pantalla táctil con 9 programas predefinidos facilita aún más el proceso, permitiéndote elegir entre varias opciones como patatas fritas, pollo, carne, pescado, verduras y más. En este sentido es una freidora de aire que no decepciona.

En definitiva, la Philips NA230/00 no solo te ayuda a comer más sano, sino que también te ahorra tiempo. Si buscas una freidora de aire que sea versátil, fácil de usar y con la garantía de una marca como Philips, entonces no dejes pasar esta oferta. Es una de las mejores opciones que hay ahora mismo por debajo de los 90 euros.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.