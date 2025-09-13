Se hunde el precio de esta aspiradora Dyson ideal para acabar con la suciedad y pelos de mascota sin esfuerzo

Las aspiradoras inalámbricas tipo escoba llegaron como una solución para ahorrar tiempo y esfuerzo durante la limpieza de nuestro hogar. Si todavía no tienes una y buscas una que sea capaz de eliminar cualquier rastro de tierra, polvo o comida que se encuentre por su camino, la Dyson V11 Advanced es de lo mejorcito que puedes encontrar (y más ahora que tiene un suculento descuento).

Esta aspiradora Dyson, la marca referente cuando hablamos de aspiradoras tipo escoba para el hogar, tiene un descuento total de 180 euros con el que podemos añadirla a nuestra cesta de la compra a precio mínimo histórico de 419 euros en Amazon, dejando así en el olvido su PVP de 599 euros. Y no es el único comercio en el que la verás tan rebajada, ya que en MediaMarkt está al mismo precio.

Compra la aspiradora vertical Dyson V11 Advanced a muy buen precio

Dyson V11 Advanced Dyson

Si hay algo que define a la Dyson V11 Advanced es su capacidad para acabar con cualquier rastro de suciedad. Esta aspiradora tipo escoba sin cables cuenta con un motor digital de alto rendimiento que alcanza una sorprendente potencia de succión de 200 AW para dejarnos sin palabras, además de que se complementa con un cepillo Motorbar con aspas desenredantes, el cual se adapta sin esfuerzo a distintos tipos de suelos o alfombras y, lo que es aún mejor, elimina hasta los pelos de nuestra mascota.

Por otro lado, dispone de un sistema de filtrado HEPA de última generación que está atrapa hasta el 99,99 % de las partículas, incluso las microscópicas. A esto debemos sumarle que utiliza una tecnología Root Cyclone que mantiene separado el polvo y del resto de suciedad, evitando que se mezclen, mientras que el depósito con 0,76 litros de capacidad se vacía con un gesto sencillo y sin ensuciarte las manos. En resumidas cuentas, esto la hace perfecta para hogares con personas alérgicas.

Su diseño ergonómico también juega un papel fundamental, ya que podemos manejarla con total comodidad al tener un ligero peso de 3 kilos y convertirla en una aspiradora de mano en cuestión de segundos, algo que la hace aún más versátil al permitirnos limpiar sofás, esquinas difíciles, zonas del techo o incluso bajarla a la calle para darle un repaso a nuestro coche.

Esta aspiradora nos ofrece tres modos de funcionamiento (Eco, Auto y Boost) para adaptarla según nuestras necesidades, los cuales podemos seleccionar desde una práctica pantalla LCD que nos muestra información en tiempo real sobre la limpieza o la batería. Con respecto a esto último, cabe mencionar que llega a brindarnos hasta 60 minutos de autonomía por cada carga y viene con una base de carga que se instala en la pared para ocupar el menor espacio posible.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.