Nuevo aspirador de Dyson presentado en IFA 2025
Tecnología que respira limpieza: así es la nueva Dyson V16 Piston Animal que la marca ha presentado en IFA 2025
La feria internacional de tecnología de consumo IFA 2025 (Innovation For All) ha sido el escenario de presentación donde Dyson nos ha mostrado sus novedades. Entre ellas, Dyson V16 Piston Animal.
En un mundo donde el tiempo es oro y el hogar se convierte en refugio, Dyson presenta su nueva joya tecnológica: la Dyson V16 Piston AnimalPiston Animal™, una aspiradora sin cable que promete una limpieza potente e intuitiva. Esta es una de las novedades que Dyson nos ha mostrado en la Feria internacional de tecnología de consumo que nuevamente se está celebrando en Berlín (IFA 2025). Y que nos promete eficiencia sin renunciar al diseño. Esta nueva propuesta se adapta a cada rincón del hogar y a cada tipo de superficie.
Tecnología que entiende tu casa
La Dyson V16 Piston Animal no es solo un aspirador. Es una herramienta que detecta el tipo de suelo y ajusta automáticamente la potencia y velocidad del cepillo. Gracias al cabezal All Floor Cones™ Sense, la limpieza se vuelve más precisa: su doble cepillo cónico expulsa incluso el pelo más largo sin enredarse, evitando el tedioso mantenimiento manual. Todo se vuelve mucho más fácil.
Además, la iluminación LED integrada revela el polvo invisible, permitiendo una limpieza más profunda y visualmente satisfactoria. Este detalle convierte cada sesión de limpieza en una experiencia casi terapéutica. Porque verás sin ápice de duda, que el polvo desaparece, eso si que da paz.
Un motor que no se detiene
La Dyson V16 Piston Animalno solo limpia, te acompaña. Su motor de última generación ( Dyson Hyperdymium™ 900W ) ofrece una aspiración constante y potente (315AW de aspiración), sin importar si estás recogiendo migas después del desayuno o haciendo una limpieza a fondo antes de recibir visitas. Lo mejor: no tienes que preocuparte por cambiar ajustes, porque ella se adapta sola a lo que necesita tu casa.
¿Tienes poco tiempo? Con hasta 70 minutos de autonomía, puedes limpiar sin prisas ni interrupciones. Y si el día se alarga, su batería intercambiable te da ese empujón extra para terminar sin agobios. Es como tener una ayudante que entiende tu ritmo y no te exige más de lo necesario
Limpieza en seco y en húmedo: todo en uno
Para quienes buscan una solución completa, el modelo Dyson Piston Animal Submarine™ incluye el cabezal Submarine™ 2.0, ideal para suelos duros. Este rodillo motorizado de microfibra limpia manchas y salpicaduras con precisión, gracias a su sistema de hidratación ajustable que se adapta a cada tipo de suciedad. No importa que tengas que limpiar, este dispositivo te ofrece la solución ideal para sentir tu hogar limpio.
El depósito de agua limpia de 300ml cubre hasta 110m², lo que equivale a un piso de dos o tres habitaciones. Por lo que nos permite limpiar toda la casa sin necesidad de parar para reponer.
Diseño que piensa en ti
La nueva cubeta CleanCompaktor™ comprime el polvo y los residuos, permitiendo almacenar hasta 30 días de suciedad. Reduciendo el mantenimiento al mínimo. De hecho, su mecanismo de vaciado higiénico evita el contacto con el polvo, garantizando una experiencia más limpia y cómoda. Porque de nada vale limpiarlo todo si luego al vaciarlo nos ensuciamos de más.
Además, los cabezales se liberan fácilmente sin necesidad de agacharse, y las herramientas integradas en el tubo permiten acceder a zonas altas o difíciles sin esfuerzo. Todo está pensado para que la limpieza sea eficiente y sin interrupciones. Nadie quiere trabajar demasiado en la limpieza del hogar y Dyson V16 Piston AnimalPiston Animal nos ayuda a lograrlo.
El sistema de filtración HEPA de cinco etapas captura el 99,99% de las partículas de hasta 0,1 micras, incluyendo alérgenos, bacterias y virus. Esto no solo mejora la calidad del aire en casa, sino que garantiza que la potencia de aspiración se mantenga intacta.
Conectividad y control al alcance de tu mano
La Dyson V16 Piston Animal se conecta a la app MyDyson™, ofreciendo alertas de mantenimiento en tiempo real y guías paso a paso para cuidar tu dispositivo. Esta integración convierte la aspiradora en un dispositivo inteligente, que aprende contigo y mejora tu experiencia día a día. La aplicación se puede emplear también con otros dispositivos de la marca, como por ejemplo sus ventiladores , por lo que se adapta a sus características y nos ofrece un control personalizado.
Disponibilidad
La Dyson V16 Piston Animal™ estará disponible a partir de septiembre por 849€, mientras que el modelo Submarine™ costará 999€. Ambos podrán adquirirse en la web de la marca y en sus canales oficiales de venta.
Un año más, la IFA 2025 nos trae novedades tecnológicas, en este caso de Dyson, que nos permiten cuidar de nuestro hogar para disponer de un espacio limpio y agradable. Esto contribuye a conseguir que nuestra casa se convierta en nuestro refugio consiguiendo un espacio donde poder relajarnos con tranquilidad.
✕
Accede a tu cuenta para comentar