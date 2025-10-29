Ordenadores portátiles
Se hunde el precio de este portátil ideal para trabajar con pantalla OLED, 32 GB de RAM y Windows 11
También está preparado para usar la nueva inteligencia artificial de Microsoft y cuenta con una batería de larga duración para aguantar jornadas completas de trabajo
La inteligencia artificial ya ha llegado a los ordenadores para facilitarnos mucho más todo tipo de tareas en el día a día, sobre todo cuando se trata de trabajar o estudiar. Por eso mismo, si buscas un portátil potente para productividad, este HP OmniBook 5 16 es de lo mejor que puedes encontrar hoy, ya que está rebajado por su precio más bajo hasta la fecha.
El precio recomendado de 999 euros, este ordenador portátil de la popular marca HP tiene ahora una oferta flash que nos permite añadirlo a nuestra cesta de la compra por unos 899 euros en Amazon y así ahorrar 100 euros con su compra. Además, cabe mencionar que nunca había estado tan barato como ahora, por lo que, si te urge, no hace falta que esperes al Black Friday para estrenar un nuevo equipo.
Compra el ordenador HP OmniBook 5 16 al mejor precio
Este HP OmniBook 5 16 se presenta como un portátil ideal para productividad, ya que con él podemos desde usar programas muy exigentes hasta sacarle partido a funciones de inteligencia artificial que facilitan enormemente algunas tareas. Pero vayamos por partes. Lo primero a resaltar es su diseño, pues dispone de un chasis de aluminio con un acabado mate y apenas pesa 1,7 kg para que podamos transportarlo fácilmente sin sacrificar su resistencia.
Por otro lado, tenemos un apartado visual soberbio, puesto que al levantar la tapa nos encontramos una pantalla OLED de 16 pulgadas que no solo nos asegura unos colores muy vivos para disfrutar más a la hora de ver contenido multimedia o usar programas de edición, sino que también nos brinda una resolución 2K (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz, un brillo máximo de 300 nits y hace uso de una tecnología que reduce la luz azul para evitar la fatiga visual.
Y si pasamos a hablar sobre su hardware, el motor principal de este modelo es un novedoso procesador AMD Ryzen AI 5 330 que alcanza una frecuencia de hasta 4.5 GHz y nos garantiza un buen rendimiento en todo momento. Además, el propio teclado ya incluye una tecla dedicada a Copilot+, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft que nos permite crear imágenes, resumir textos y resolver dudas, entre otras muchas funciones que han llegado a Windows 11.
El resto de la configuración la completan una gráfica AMD Radeon 860M que se defiende incluso en algunos juegos ligeros, una memoria RAM LPDDR5X de 32 GB que se hace notar en la multitarea y una amplia unidad de almacenamiento SSD de 1 TB para no tener que recurrir a un disco duro al poco tiempo de uso. Sin pasar por alto que ya viene con un sistema operativo Windows 11 instalado, para evitar así tener que descargarlo por nuestra propia cuenta. Vamos, que ya viene preparado para usarlo desde que lo saquemos de su caja.
En cuanto a autonomía, lleva equipada una batería de 53 Wh que llega a aguantar aproximadamente unas 13 horas de uso, aunque este tiempo puede variar mucho según los programas que estemos ejecutando. Sea como sea, está pensado para aguantar toda una jornada completa de trabajo. A esto debemos sumarle unos altavoces duales con soporte para DTS:X Ultra, una webcam Full HD y un avanzado apartado de conectividad: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, dos puertos USB-A, dos USB-C, un HDMI 2.1 y un combo jack 3,5 mm para usar tanto auriculares como un micrófono.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
