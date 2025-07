Estas son las nuevas funciones de IA que Microsoft está desplegando en Windows 11

Microsoft continúa potenciando su sistema operativo con nuevas funciones de inteligencia artificial. Algunas de estas novedades se están desplegando primero en lo que la compañía llama PCs Copilot + (los portátiles que comenzaron a llegar al mercado el año pasado con procesadores Snapdragon y NPU, coprocesador para ejecutar las tareas IA de forma local) y otras para todos los usuarios.

Uno de los cambios más destacados anunciados por Microsoft se encuentra en la aplicación de Configuración de Windows 11, que ahora incluye una búsqueda agéntica capaz de entender problemas relacionados con el ordenador. Basta con hacer clic en la barra de búsqueda y decirle a Windows qué está fallando. Por ejemplo, “el puntero del ratón es demasiado pequeño”. Windows procesará la petición y sugerirá realizar acciones automáticamente. También se pueden pedir cambios concretos como “cambia la resolución de pantalla a 1.920 x 1.080 píxeles”. Este asistente ya está disponible para usuarios con PC Copilot+ equipados con Snapdragon y llegará pronto a equipos con procesadores Intel y AMD.

Microsoft también ha mejorado la función Click to Do en los PC Copilot +. Esta herramienta aparece cuando se mantiene pulsada la tecla de Windows y se hace clic izquierdo sobre una app, texto, web u otro contenido. Está diseñada para ejecutar rápidamente acciones, como resumir un párrafo. Las nuevas acciones de Click to Do, que por el momento no están disponibles en la Unión Europea, son:

Practice in Reading Coach (Practica con el entrenador de lectura): ayuda a mejorar la experiencia de lectura ofreciendo comentarios y sugerencias personalizadas.

(Practica con el entrenador de lectura): ayuda a mejorar la experiencia de lectura ofreciendo comentarios y sugerencias personalizadas. Read with Immersive Reader (Lee con el lector inmersivo): muestra el texto en un entorno sin distracciones, con opciones para ajustar tamaño, espaciado, fuente y fondo, además de leer en voz alta, dividir palabras en sílabas o destacar partes del discurso. Incluye también un diccionario visual con imágenes para palabras desconocidas.

(Lee con el lector inmersivo): muestra el texto en un entorno sin distracciones, con opciones para ajustar tamaño, espaciado, fuente y fondo, además de leer en voz alta, dividir palabras en sílabas o destacar partes del discurso. Incluye también un diccionario visual con imágenes para palabras desconocidas. Draft with Copilot en Word (Borrador con Copilot en Word): convierte un fragmento de texto en un borrador completo.

(Borrador con Copilot en Word): convierte un fragmento de texto en un borrador completo. Acciones en Microsoft Teams: permiten hacer clic en un correo electrónico para enviar un mensaje o programar una reunión.

La aplicación Fotos también recibe más funciones con IA. Tras varios meses de pruebas, la herramienta Relight (Reilumina) ya se está desplegando y permite ajustar la iluminación de las imágenes con inteligencia artificial. El usuario puede añadir hasta tres fuentes de luz o utilizar preajustes para editar sus fotos. Por ahora, solo está disponible en PCs Copilot +.

Las novedades IA para todos los usuarios

Junto a todas estas funciones IA, Microsoft también lanza otras para todos los usuarios, independientemente del procesador que utilicen en sus equipos:

Paint incorpora un generador de stickers y una nueva herramienta de selección de objetos que usa IA para aislar elementos y editarlos individualmente, aunque estén en una sola capa.

Generador de stickers en Paint. Microsoft.

Recortes añade la función Perfect Screenshot, que facilita seleccionar áreas más precisas para capturas recortadas, y un nuevo selector de color que permite leer los valores que corresponden a un color en distintos formatos, como RGB.

Por último, la aplicación Copilot ahora incluye Highlights, una función que muestra cómo realizar tareas específicas en la aplicación que se esté usando, directamente en el escritorio.

Sólo en Estados Unidos, Copilot Vision está ya disponible para todos los usuarios: una herramienta que es capaz de analizar todo lo que aparece en la pantalla del usuario. Permite, por ejemplo, hacer preguntas en voz alta sobre lo que se está viendo, aunque tengas varias aplicaciones o páginas web abiertas. Todas estas opciones están inicialmente disponible en inglés y llegarán próximamente a más idiomas.