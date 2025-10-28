Tocado y hundido el precio de esta nueva tablet completísima de Xiaomi que querrás usar para todo

Si echamos un ojo a las últimas tablets que se ha lanzado al mercado, nos encontramos con la Redmi Pad 2 Pro, una obra maestra de Xiaomi con la que, una vez más, busca arrasar en ventas al tratarse de un modelo todoterreno que sirve para todo. Y lo más sorprendente de todo es que no ha hecho falta esperar demasiado para verla más barata, pues ya está disponible con descuento.

Esta novedosa tablet de Xiaomi salió a la venta hace unas pocas semanas por un precio recomendado de 299 euros, pero la buena noticia es que ya podemos encontrarla con un pequeño descuento de casi 35 euros que la deja por unos 265 euros en Amazon. Y si lo prefieres, esta misma tablet con teclado inalámbrico para usarla como si fuese un ordenador portátil también está disponible con una oferta flash por unos 349,99 euros.

Compra la Redmi Pad 2 Pro a precio mínimo histórico

Redmi Pad 2 Pro Xiaomi

La Redmi Pad 2 Pro es una novedosa tablet que tiene todos los ingredientes necesarios para convertirse en la nueva superventas de Xiaomi. Si empezamos hablando por su diseño, nos encontramos con un cuerpo metalizado y apenas pesa 610 gramos para facilitar su transporte. Aunque aquí la mirada nos la roba su gran pantalla de 12,1 pulgadas, la cual nos brinda una resolución 2,5K (2.560 x 1.600 píxeles), una tasa de refresco de 120 Hz y un brillo máximo de 600 nits, además de que reproduce más de 1.070 millones de colores para disfrutar de unas imágenes muy vivas.

En cuanto al rendimiento, está impulsada por un procesador Snapdragon 7s Gen 4 que se defiende bien incluso en tareas de productividad. Mientras que si hablamos de software, ejecuta una capa de personalización HyperOS 2 basada en Android 15, el cual está previsto que reciba una actualización a Android 16 en las próximas semanas. Todo ello sin pasar por alto que la configuración se complemente con una memoria RAM de 8 GB y un almacenamiento de 128 GB que nunca se quedará corto al darnos la posibilidad de ampliarlo con una microSD.

Eso sí, lo que más nos ha sorprendido de todo es su autonomía, ya que en su interior lleva instalada una batería de 12.000 mAh que llega a ofrecernos hasta 14 horas de reproducción de vídeo. En el día a día, esto se traduce en un día completo de uso, por lo que podemos llevarla a la universidad para tomar apuntes, al trabajo o de viaje. Y para rematar, admite una carga rápida de 33 W y una carga inversa de 27 W.

A todo lo mencionado anteriormente debemos añadirle que dispone de un modo lectura que reduce la fatiga visual para que podamos usarlo como si se tratase de un libro electrónico, cuatro altavoces estéreo que soportan un audio envolvente Dolby Atmos y una cámara de 8 MP tanto delantera como trasera por si tenemos que hacer alguna videollamada o escanear documentos. No echamos en falta nada, al revés, todos sus apartados nos aseguran un equilibrio excelente.

