Se hunde el precio de este reloj inteligente Garmin con hasta 80 modos deportivos, GPS y 11 días de autonomía

Si con la vuelta a la rutina también quieres ponerte en forma, no necesitas un entrenador personal para hacer las cosas bien. Con tener en tu muñeca un smartwatch adecuado es más que suficiente, y este novedoso Garmin Vívoactive 6 es nuestra gran recomendación ahora que está rebajado a su mejor precio hasta la fecha.

Este reloj inteligente de Garmin llegó al mercado hace apenas unos meses por un precio recomendado de 329,99 euros, aunque lo sorprendente es que ya podemos encontrarlo algo más barato. Y es que en estos momentos tiene un descuento del 46 euros que nos permite llevárnoslo por unos 284 euros en Amazon. En el caso de que prefieres otra alternativa de compra, ya te adelanto que no lo verás más barato, pero en MediaMarkt está disponible por unos 298 euros y en PcComponentes por unos 304,99 euros.

Compra el nuevo reloj inteligente Garmin Vívoactive 6 más barato

Garmin Vívoactive 6 Garmin

El Garmin Vívoactive 6 es uno de los últimos relojes que ha lanzado al mercado la marca y llega con varias mejoras. A nivel de diseño es una maravilla, ya que está construido con una carcasa de polímero reforzado con fibra y un bisel de aluminio anodizado, además de que su correa de silicona suave se adapta perfectamente a cualquier muñeca. Todo ello con un ligero peso de 36 gramos para olvidarnos de que lo llevamos puesto.

A esto debemos sumarle que tiene una caja de 42 mm en la que nos encontramos pantalla AMOLED de 1,2 pulgadas circular y a color que nos brinda una resolución de 390 x 390 píxeles, un nivel de brillo alto para disfrutar de una buena visibilidad en exteriores y una protección Corning Gorilla Glass 3. Y lo cierto es que pasa bastante desapercibido al tener la forma de un reloj tradicional y sirve para cualquier ocasión.

Otro aspecto en el que Garmin continúa sobresaliendo es en la monitorización de la salud. Incorpora un sensor capaz de medir la frecuencia cardíaca, el nivel de estrés, la calidad del sueño, nuestra energía y la salud femenina, junto con nuevas funciones pensadas para mejorar el descanso que no estaban presentes en la generación anterior. Pero eso no es todo. También incluye más de 80 aplicaciones deportivas preinstaladas, planes de entrenamientos personalizados, métricas avanzadas y una resistencia al agua de 5 ATM, entre otras muchas cosas.

Tampoco podemos pasar por alto que dispone de una función GPS, es posible realizar pagos desde la muñeca con Garmin Pay y tiene autonomía de sobra, pues activando el modo smartwatch es capaz de alcanzar hasta los 11 días de uso con una sola carga. Todo esto lo convierten en un reloj inteligente muy recomendable para todo tipo de personas, aunque, si buscas funciones más profesionales, quizá otro modelo es más recomendable.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.