Increíble pero cierto: este televisor de 65 pulgadas con Ambilight cuesta menos de 430 euros en Amazon

No hace falta esperar al Prime Day para conseguir un televisor de 65 pulgadas por mucho menos del precio de venta recomendado. Sin ir más lejos, en el momento de escribir estas líneas el Philips 65PUS8109 está disponible por 429 euros en Amazon. Cuando no está en oferta cuesta 815 euros, así que estamos hablando de un descuento del 47 %, lo que supone un ahorro de 386 euros. Cabe mencionar que pocas veces ha estado tan barato, de ahí que sea una oportunidad que no puedes dejar pasar.

Si estabas buscando un televisor de muchas pulgadas de calidad y barato, este es un acierto. Es más, solo tienes que echar un vistazo a las reseñas de los usuarios para ver que están encantados con la compra. Si finalmente decides comprarlo, entonces te recomendamos que lo añadas a la cesta lo antes posible, esta oferta puede finalizar en cualquier momento.

Hazte con el Philips 65PUS8109 al mejor precio en Amazon

Esta Smart TV lleva Titan OS Philips

Si te haces con esta Smart TV disfrutarás de tus películas y series como nunca antes, y aquí tiene mucho que ser panel 4K de 65 pulgadas con tecnología LED que cuenta con el motor Philips Pixel Precise UHD. Dicho motor se encarga de optimizar la imagen con el fin de garantizar colores vibrantes, un contraste más profundo y una mayor fluidez. Para mejorar la inmersión integra Ambilight en su parte trasera. Este sistema de iluminación LED reacciona al contenido de la pantalla proyectando un halo de luz de colores en la pared.

En el apartado sonoro encontramos dos altavoces de 10 vatios compatibles con Dolby Atmos, ofreciendo un sonido envolvente que te sumergirá por completo. Y si te gusta jugar y tienes una consola, el modo gaming sacará el máximo partido a la misma. No solo soporta VRR (frecuencia de actualización variable), también cuenta con un modo de baja latencia que se activa automáticamente al conectar tu consola. Por otro lado, y pasando a al sistema operativo, decir que viene con Titan OS, por lo que podrás acceder a las principales plataformas de streaming.

En términos de conectividad, este televisor está muy bien equipado. Dispone de tres puertos HDMI, dos puertos USB 2.0, un puerto Ethernet, una entrada de satélite y otra de antena RF, un conector para auriculares, una ranura CI+, una salida digital óptica de audio, Bluetooth y Wi-Fi.

Si bien hay otros televisores de 65 pulgadas que cuestan más o menos lo mismo que el Philips 65PUS8109, no todos son tan completos a nivel de características. Por lo tanto, no podemos hacer otra cosa que no sea recomendarlo. Aprovecha que se puede conseguir por 429 euros y hazte con el tuyo.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.