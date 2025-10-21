Jazztel estrena una de las mejores tarifas del mercado: fibra, móviles con datos ilimitados, TV y fijo a un precio excepcional

Jazztel ha lanzado una de las mejores ofertas de fibra y móvil de su historia, y una de las más competitivas del mercado. Ofrece fibra óptica simétrica de 1 Gb, con 2 líneas móviles 5G de datos y llamadas ilimitadas junto a fijo de llamadas ilimitadas, además de televisión (Jazztel TV), por solo 42,95 euros al mes. Puedes contratarla llamando al 91 131 60 78 .

La operadora de MásOrange ha lanzado esta tarifa para competir contra DIGI. De hecho, es un plan similar a los que ofrece la compañía de origen rumano. No es la primera oferta que una operadora estrena para robarle clientes a DIGI, pero sí una de las primeras abiertas, que cualquiera puede contratar y no una cerrada para IP de DIGI, para que solo puedan contratarla los clientes de esta.

Todo lo que debes saber de la tarifa de Jazztel

Estas son sus prestaciones y condiciones:

Precio definitivo de 42,95 euros al mes

Fibra óptica simétrica de 1 Gb

2 líneas móviles 5G de datos y llamadas ilimitadas

Fijo con llamadas ilimitadas a fijos y móviles

Jazztel TV

Instalación y router gratuitos

Permanencia de 12 meses

Contratable llamando al 91 131 60 78

Todo lo incluido en la tarifa Jazztel

En cuanto a prestaciones por precio, hay poco que aclarar: incluye mucho por poco. Tener dos líneas móviles ilimitadas 5G junto a fibra simétrica por 42,95 euros al mes ya es un gran precio. Sin embargo, tener esto y, además, fijo de llamadas ilimitadas a fijos y móviles junto a TV, es un ofertón.

El objetivo de este lanzamiento es robarle clientes a DIGI y hacer que mucha gente se pase a Jazztel en vez de a esta. Por ello, la tarifa rivaliza completamente con el pack más parecido de la operadora rumana (fibra de 1 Gb + 2 líneas móviles ilimitadas 5G + DIGI TV + fijo por 42 euros al mes).

No obstante, es vital tener en cuenta que el paquete de DIGI solo es en zonas donde tenga desplegada su Fibra Smart, que son aquellas donde cuente con su propia cobertura de fibra; donde no, se va a 52 euros al mes.