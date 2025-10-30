157,76 euros en Amazon

Lenovo Tab

Lenovo Tab 10.1" WUXGA Amazon Amazon

La Lenovo Tab de última generación llega como una de las opciones más equilibradas dentro de la gama media-baja de tablets, ofreciendo una excelente relación calidad-precio y un enfoque muy práctico para el día a día. Es una tablet pensada para toda la familia, ideal tanto para ver películas y series, como para clases online, leer o simplemente navegar por Internet desde el sofá. Su diseño es uno de los primeros detalles que llama la atención: cuenta con un cuerpo metálico elegante y resistente, con bordes redondeados que mejoran el agarre, y un peso de apenas 425 gramos, lo que la hace cómoda de sostener incluso durante largos ratos de uso. Visualmente da una sensación de producto “premium”, aunque su precio sea muy accesible.

El apartado audiovisual es, sin duda, su punto fuerte. Monta una pantalla IPS LCD de 10,1 pulgadas con resolución Full HD (1.920 x 1.200 píxeles), una tasa de refresco de 60 Hz y un brillo de 400 nits, suficiente para ofrecer imágenes nítidas y colores equilibrados tanto en interiores como en exteriores. Además, Lenovo ha tenido en cuenta la salud visual, incorporando tecnologías de reducción de luz azul certificadas por TÜV Rheinland, que ayudan a evitar la fatiga ocular tras largas sesiones de uso. En el apartado sonoro también cumple con creces gracias a sus dos altavoces compatibles con Dolby Atmos, que ofrecen un sonido envolvente ideal para ver películas o escuchar música sin necesidad de auriculares.

En el interior, la Lenovo Tab apuesta por un procesador MediaTek Helio G85, un chip modesto pero solvente para las tareas más habituales: navegar, utilizar redes sociales, ver contenido en streaming o hacer videollamadas. A esto se suman 4 GB de memoria RAM y 64 GB de almacenamiento interno, ampliables mediante tarjeta microSD, por lo que no habrá problemas de espacio para guardar aplicaciones, fotos o archivos. Además, viene con Android 14 preinstalado y promete recibir actualizaciones hasta Android 16, lo que garantiza una experiencia actual y duradera en el tiempo.

Otro de sus puntos a favor es la autonomía, ya que su batería de 5.100 mAh ofrece hasta 13 horas de reproducción de vídeo, más que suficiente para acompañarte durante toda una jornada sin preocuparte por cargarla. A esto se suman su cámara trasera de 8 MP y una frontal de 5 MP, perfectas para videollamadas, clases online o escanear documentos. Como detalle práctico, Lenovo incluye una funda protectora en la caja, algo que se agradece y la hace aún más atractiva. En definitiva, la Lenovo Tab es una tablet versátil, ligera y completa, ideal para quienes buscan un dispositivo fiable y equilibrado sin gastar demasiado.

