Ligero, rápido y más barato que nunca: así es el patinete urbano que arrasa este 11.11

Hay días en los que moverte por la ciudad se siente como ir a contracorriente. Todo parece un poco más lento, un poco más torpe y más lleno de pasos y esperas innecesarias. Y tú, que ya vienes con la cabeza en mil cosas, solo quieres llegar cuanto antes a tu destino. Entonces te das cuenta de que necesitas cambiar tu forma de desplazarte.

Y ahí es donde aparece el iScooter i9, un patinete eléctrico que no promete hazañas épicas ni velocidades imposibles, sino algo más valioso: que tus trayectos diarios dejen de ser una batalla y pasen a ser algo más amable. Y ahora, con 145 euros de descuento gracias al 11.11 de AliExpress, es más fácil dejar que este pequeño cambio entre en tu vida.

Según he podido comprobar en la web de iScooter, este modelo tiene un precio oficial de 259 euros, que ya es bastante atractivo. Pero es que ahora lo podemos comprar por 114 euros si utilizamos el cupón ESAE20 al hacer nuestro pedido. Forma parte de esta campaña de AliExpress en las que todavía están todos estos cupones disponibles:

ESAE85 : 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros

: 85 euros menos en compras mínimas de 549 euros ESAE75 : 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros

: 75 euros menos en compras mínimas de 469 euros ESAE60 : 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros

: 60 euros menos en compras mínimas de 369 euros ESAE40 : 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros

: 40 euros menos en compras mínimas de 249 euros ESAE20 : 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros

: 20 euros menos en compras mínimas de 129 euros ESAE12 : 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros

: 12 euros menos en compras mínimas de 69 euros ESAE05 : 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros

: 5 euros menos en compras mínimas de 29 euros ESAE03: 3 euros menos en compras mínimas de 15 euros

iScooter i9: a este precio, es difícil resistirse a cambiar tu manera de desplazarte

Montarte en él por primera vez no es algo complicado ni que requiera valentía, sino todo lo contrario. Es una experiencia sencilla, directa y casi familiar. Lo despliegas sin esfuerzo y notas cómo encaja, cómo se vuelve firme. Y cuando empujas un poco y aceleras, lo que antes era una calle tediosa se convierte en una especie de pasillo más ancho, más ligero y menos hostil.

Hay algo muy honesto en este modelo y es que no intenta nada complicado. No te exige aprender diez modos distintos ni revisar nada cada dos días. Lo cargas, te subes, lo pliegas, lo guardas... todo con la misma facilidad. En los trayectos reales se siente fiable. Cuando presionas el acelerador, su motor de 350 W te permite alcanzar los 25 km/hora, la velocidad máxima establecida por ley, sin perder el control.

Su autonomía también está pensada para un uso real, de ahí que indique unos 25 km de autonomía, que deberían ser más que suficientes para ir y volver del trabajo un par de veces, así que no tendrías que cargarlo todos los días. Tiene tres modos de conducción bien diferenciados. El modo Eco es el que usarás para avanzar tranquilo, cuidando la batería y dejándote llevar. El modo estándar probablemente sea el que más utilices, es un punto medio con aceleración natural y velocidad estabilizada. Y el modo sport libera toda la potencia para alcanzar su velocidad máxima.

No es un patinete que vaya a escalar montañas pero sí cumple donde debe cumplir, que es en el día a día urbano. Por eso es capaz de subir pendientes de hasta 15% sin dramas. Combina un freno de disco trasero con un freno eléctrico delantero para ofrecer una frenada firme pero sin bloquear. Además, sus ruedas de 8,5" se sienten estables y firmes sobre asfalto.

En el manillar tiene una pantalla clara que te mostrará información sobre la velocidad, el modo o la batería. Y el sistema de plegado es rápido e intuitivo, así que no tendrás la sensación de estar desmontando una tienda de campaña. Pesa solo 12 kilos, así que lo podrás cargar con relativa facilidad, y soporta hasta 100 kilos.

No siempre se trata de elegir el patinete con más potencia, a veces buscamos algo más equilibrado, que realmente se adapte a nuestras demandas y a nuestra forma de desplazarnos. Y si lo puede hacer con 145 euros de descuento, como es este caso, bienvenida sea la campaña del 11.11 de AliExpress.

