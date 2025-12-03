Móvil Android oferta
Llévate este Nothing por menos de lo que imaginas y presume de móvil nuevo sin gastar una fortuna
Si buscas un móvil de gama media con un precio competitivo, este tiene unas características que lo convierten en una de las mejores opciones por debajo de los 260 euros. Estamos hablando del Nothing Phone (3a)
A todos nos gusta estrenar móvil, pero la idea de dejarnos el sueldo en un dispositivo que hace prácticamente lo mismo que el anterior es algo que nos puede echar para atrás. Por eso, cuando aparece una oferta como esta, no hay que dejarla escapar. El Nothing Phone (3a), un smartphone de gama media con un precio muy atractivo incluso sin descuentos, ahora se puede conseguir aún más barato gracias a un 21 % de descuento en Amazon.
El Nothing Phone (3a) tiene un precio recomendado de 329 euros para su versión con 128 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 259 euros. Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible. Hay que tener en cuenta que el precio más bajo fue durante la Semana de Black Friday, cuando se pudo comprar por 255 euros. Por lo tanto, solo hay 4 euros de diferencia. En cuanto al modelo con 256 GB de 12 GB de RAM, también está en oferta y cuesta 299,99 euros.
Nothing Phone (3a), ahora 70 euros más barato
Por 259 euros, es difícil dar con otro móvil que ofrezca una experiencia tan equilibrada y con tanta personalidad. No lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon que puede finalizar en cualquier momento. Si lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
