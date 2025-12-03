Acceso

Llévate este Nothing por menos de lo que imaginas y presume de móvil nuevo sin gastar una fortuna

Si buscas un móvil de gama media con un precio competitivo, este tiene unas características que lo convierten en una de las mejores opciones por debajo de los 260 euros. Estamos hablando del Nothing Phone (3a)

El Nothing Phone (3a) tiene una pantalla de 6,77 pulgadas
El Nothing Phone (3a) tiene una pantalla de 6,77 pulgadasImagen de recurso generada con Gemini
Antonio Ferrer
A todos nos gusta estrenar móvil, pero la idea de dejarnos el sueldo en un dispositivo que hace prácticamente lo mismo que el anterior es algo que nos puede echar para atrás. Por eso, cuando aparece una oferta como esta, no hay que dejarla escapar. El Nothing Phone (3a), un smartphone de gama media con un precio muy atractivo incluso sin descuentos, ahora se puede conseguir aún más barato gracias a un 21 % de descuento en Amazon.

El Nothing Phone (3a) tiene un precio recomendado de 329 euros para su versión con 128 GB de almacenamiento, pero lo puedes encontrar en Amazon por tan solo 259 euros. Aunque no es el mínimo histórico, sigue siendo una oferta irresistible. Hay que tener en cuenta que el precio más bajo fue durante la Semana de Black Friday, cuando se pudo comprar por 255 euros. Por lo tanto, solo hay 4 euros de diferencia. En cuanto al modelo con 256 GB de 12 GB de RAM, también está en oferta y cuesta 299,99 euros.

Nothing Phone (3a), ahora 70 euros más barato

A nivel de diseño, su carcasa transparente con la famosa interfaz Glyph, esas luces traseras que te avisan de notificaciones sin tener que mirar la pantalla, sigue marcando la diferencia respecto a otros smartphones. En cuanto a su pantalla AMOLED de 6,77 pulgadas con resolución Full HD+, es una delicia por lo bien que se ve. Además, al tener una frecuencia de actualización de 120 Hz la fluidez está garantizada.

Más allá de lo bonito que es, lo importante es cómo se comporta en el día a día, y aquí es donde el Nothing Phone (3a) saca pecho. Gracias al procesador Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 y los 8 GB de RAM, el buen rendimiento está asegurado, incluso en las aplicaciones más exigentes. Además, los 128 GB de almacenamiento tendrían que ser suficientes para la mayoría de los usuarios.

Nothing también ha hecho un gran trabajo en el apartado fotográfico. Ha sabido sacar el máximo partido a sus cámaras para que, saques la foto que saques, el resultado sea una imagen con un buen nivel de detalle y con unos colores muy naturales. Si a esto le sumas que su batería de 5.000 mAh dura sin problemas todo un día y que admite carga rápida de 50 vatios, tienes la combinación perfecta.

Por 259 euros, es difícil dar con otro móvil que ofrezca una experiencia tan equilibrada y con tanta personalidad. No lo dudes más y aprovecha esta oferta de Amazon que puede finalizar en cualquier momento. Si lo compras, estamos seguros de que no te defraudará.

