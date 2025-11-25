El Magic Mouse es más que un simple ratón y ahora puede ser tuyo por menos de su precio habitual

Aunque a un Mac se puede conectar cualquier ratón con cable o inalámbrico, si lo que buscas es uno que quede bien con el diseño de cualquier equipo de Apple, sin duda, el Magic Mouse es la mejor opción. Además, desde hace tiempo, el modelo que hay a la venta tiene un conector USC tipo C en lugar de Lightning. Pues bien, ahora puede ser tuyo por algo menos del PVPR si aprovechas esta oferta de Amazon.

Actualmente, el Magic Mouse está disponible por 65 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 79,99 euros, te ahorras 14,99 euros. La diferencia no es significativa, pero no está de más recordar que los accesorios de Apple no suelen tener grandes descuentos. Dicho esto, si tienes un Mac mini, iMac o MacBook, este ratón es un acierto.

Hazte con el Magic Mouse de Apple por 14,99 euros menos

Este ratón es perfecto para acompañar el Mac mini Apple

Si hay algo que distingue a este ratón sobre otros, es su superficie Multi-Touch. Apple ha logrado eliminar la necesidad de botones físicos visibles o ruedas de desplazamiento, transformando toda la parte superior del ratón en un panel táctil. Esta característica cambia radicalmente la forma de interactuar con el sistema operativo; gestos tan sencillos como deslizar un dedo para movernos por un documento o pasar dos dedos para navegar entre páginas web se sienten increíblemente fluidos.

En cuanto al uso diario, el Magic Mouse brilla por su autonomía y facilidad de uso. Es un ratón ligero que cuenta con una nueva base rediseñada para que se deslice sobre el escritorio sin ofrecer resistencia. Además, lleva una batería recargable que ofrece una autonomía de un mes o incluso más, por lo que no hay que ponerlo a cargar constantemente.

Junto al ratón viene un cable USB tipo C trenzado de alta calidad. Dicho cable es resistente y agradable al tacto. Por último, no está de más mencionar que el Magic Mouse viene listo para usarse desde el primer minuto, ya que se enlaza automáticamente con tu Mac. Olvídate de tener que instalarlo o emparejarlo manualmente vía Bluetooth.

En conclusión, si buscas un ratón de calidad que no rompa el diseño de tu Mac y sea diferente a los ratones tradicionales, el Magic Mouse te encantará. Su superficie táctil es una pasada, es muy preciso y tiene un diseño moderno que no pasa desapercibido. Así que, no podemos hacer más que recomendarlo, sobre todo ahora que está en oferta.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.