El Magic Mouse es más que un simple ratón y ahora puede ser tuyo por menos de su precio habitual
Aprovecha la Semana de Black Friday de Amazon para hacerte con el Magic Mouse. Este ratón inalámbrico, que destaca por su diseño y autonomía, tiene un 24 % de descuento
Actualmente, el Magic Mouse está disponible por 65 euros en Amazon. Si tenemos en cuenta que tiene un precio recomendado de 79,99 euros, te ahorras 14,99 euros. La diferencia no es significativa, pero no está de más recordar que los accesorios de Apple no suelen tener grandes descuentos. Dicho esto, si tienes un Mac mini, iMac o MacBook, este ratón es un acierto.
Hazte con el Magic Mouse de Apple por 14,99 euros menos
En conclusión, si buscas un ratón de calidad que no rompa el diseño de tu Mac y sea diferente a los ratones tradicionales, el Magic Mouse te encantará. Su superficie táctil es una pasada, es muy preciso y tiene un diseño moderno que no pasa desapercibido. Así que, no podemos hacer más que recomendarlo, sobre todo ahora que está en oferta.
