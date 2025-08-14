Más barato este ventilador de techo con lámpara LED que es ideal para combatir la próxima ola de calor

Una de las mejores maneras de refrescar nuestro hogar en verano, sobre todo si en tu hogar tienes el espacio justo, es tener un ventilador de techo como este Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel, el cual también hace la función de una lámpara y puedes encontrarlo en estos momentos más barato que de costumbre.

Esta es una oportunidad perfecta para hacerte con este ventilador de techo de la marca Cecotec. Ya de por sí es bastante accesible, pero teniendo en cuenta que estamos en plana ola de calor y que tiene una pequeña rebaja que lo deja por tan solo unos 85,41 euros en Amazon, no hay que pensárselo demasiado. Y como alternativa de compra, en PcComponentes se sigue vendiendo por sis habituales 89,90 euros.

Compra el ventilador de techo Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel más barato

Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel Cecotec

El Cecotec EnergySilence Aero 4280 Invisible Steel es un ventilador de techo que no es de extrañar que tenga una buena valoración, ya que es una solución muy práctica para combatir el calor con estilo. Su acabado en color acero le da un toque tan moderno como elegante, pero lo que realmente llama la atención son sus cuatro aspas retráctiles. Cuando no está en uso, se pliegan automáticamente para pasar más desapercibido. Al desplegarse, alcanzan un diámetro de 106 cm para generar un buen flujo de aire en salones o dormitorios, que son las zonas donde más se suelen instalar.

Este modelo en cuestión utiliza un motor de cobre de alto rendimiento que alcanza hasta 40 W de potencia, combinando eficiencia y un funcionamiento muy silencio. Esto lo hace ideal para usarlo en las noches más calurosas sin interrumpir el sueño, evitando así levantarte a media noche con ganas de beberte una botella entera de agua o sudando. Asimismo, cuenta con 6 velocidades para ajustar la cantidad de aire según el momento, pudiendo disfrutar de una brisa suave o un caudal más potente en los días que, incluso después del atardecer, la temperatura ambiente sigue siendo superior a los 30 °C.

Eso sí, lo más interesante de este ventilador de techo es que integra una lámpara minimalista de tipo plafón para iluminar cualquier habitación como nunca antes, además de que podemos elegir entre tres temperaturas de color distintas: blanco cálido, neutro y un tono frío que es un poco más azulado. Y créeme, es un extra que se agradece mucho según el momento, ya sea para ver con claridad todos los rincones o relajarte mientras leemos un libro.

Otro punto a resaltar es que está preparado para usarlo durante todo el año. Porque sí, el modo verano refresca y es perfecto en las fechas en las que nos encontramos. Pero es que también dispone de un modo invierno que invierte el giro de las aspas para distribuir el calor de forma uniforme, por lo que es el aliado perfecto de la calefacción. Sin olvidarnos de que incluye un temporizador programable de 1, 2, 4 u 8 horas y un práctico mando a distancia para realizar ajustes sin levantarnos del sofá o la cama.

