Más barato que nunca este móvil superventas de Xiaomi con una pantalla sobresaliente y batería de 5.500 mAh

Cuando hablamos de móviles económicos con buenas prestaciones, Xiaomi siempre está en la lista. La marca lleva años lanzando modelos que sorprenden por lo que ofrecen, y este 2025 una de las joyas que nos ha dejado es el Xiaomi Redmi Note 14. Un smartphone más que suficiente para la mayoría de usuarios que buscan algo sencillo, y que con descuentos como el de ahora es aún más atractivo.

Este teléfono de Xiaomi es uno de los más vendidos de la marca este 2025 y no es de extrañar por la gran relación calidad-precio que nos ofrece. Además, aunque salió a la venta a principios de año por un precio recomendado de 249,99 euros en su mejor configuración, ahora tenemos una oportunidad de oro para conseguirlo por apenas unos 163,99 euros en Amazon gracias a un descuento de 86 euros, mientras que en la tienda oficial de la marca y otros comercios lo vemos por unos 199,99 euros.

Compra el Xiaomi Redmi Note 14 tirado de precio con descuento

El Xiaomi Redmi Note 14 es un móvil con una relación calidad-precio sobresaliente, que refleja a la perfección lo que caracteriza a esta familia de teléfonos. A pesar de estar construido en plástico, nos encontramos con un diseño moderno que da un salto notable con respecto a la generación anterior, ya que tiene una estructura más robusta, un módulo de cámara cuadrado que le da personalidad y unas líneas rectas que lo hacen muy cómodo de usar en el día a día.

Sin lugar a dudas, el apartado visual es el más sobresaliente de todos. Cuenta con una pantalla AMOLED de 6,67 pulgadas que convierte a este móvil en una gran opción para ver contenido multimedia, la cual llega a ofrecernos una resolución Full HD+, una tasa de refresco de 120 Hz para notar una buena fluidez y un brillo máximo de 1.800 nits para usarlo en exteriores correctamente. ¿Qué te preocupan las caídas? Pues viene protegida con Corning Gorilla Glass 5 para evitar sustos.

Otro punto muy positivo de este smartphone económico es su autonomía. Trae equipada una batería de 5.500 mAh que aguanta muy bien el ritmo y llega sin problemas al final del día, además de que admite una carga rápida de 33 W para reducir los tiempos de espera. Y si nos centramos en las fotos y vídeos que hace, dispone de una triple cámara trasera bastante todoterreno. Monta un sensor principal de 108 MP que asegura unos buenos resultados, un sensor de profundidad de 2 MP y un macro de 2 MP, mientras que para selfies tenemos una cámara frontal de 20 MP que cumple con lo que se espera de ella.

El rendimiento es quizás su apartado más discreto, aunque cumple de sobra en tareas básicas. Esto se debe a que en su interior lleva instalado un procesador MediaTek Helio G99-Ultra que ya lleva bastante tiempo en el mercado, aunque en esta versión mejor al complementarse con 8 GB de RAM y un almacenamiento de 256 GB que, en el caso de que se nos quede corto, podemos seguir ampliándolo con una microSD. Asimismo, funciona bajo un sistema operativo HyperOS que podemos actualizar durante varios años e incluye un puerto jack 3,5 mm que cada vez es menos habitual en los smartphones. Eso sí, debes tener en cuenta que este modelo no tiene conectividad 5G.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.