Más por menos: este smartwatch HUAWEI con 10 días de batería y cuerpo de aluminio tiene un gran descuento

El HUAWEI Watch FIT 4 Pro vuelve a estar en oferta y en esta ocasión tiene un 29 % de descuento. Si estás buscando un smartwatch de gama media que sea muy completo a nivel de funciones y tenga un precio competitivo, puede que te interese. Por sus características no te dejará indiferente, y ahora que está disponible por menos de 180 euros, es una de las mejores opciones.

Este reloj inteligente cuesta 279 euros cuando no está en oferta, pero actualmente se puede conseguir por 199 euros en Amazon y MediaMarkt. Por cierto, pocas veces ha estado tan barato, y esto lo convierte en una oferta muy tentadora. Más allá del precio, las reseñas de los usuarios son muy positivas. Bien, ahora que hemos hablado del precio, es hora de echar un vistazo a sus características.

HUAWEI Watch FIT 4 Pro, un reloj inteligente que una excelente relación calidad-precio

Más allá de tener un diseño moderno, con buenos acabos y un peso de tan solo 30,4 gramos (sin correa), lo que más llama la atención de este reloj inteligente es su pantalla AMOLED de 1,82 pulgadas con hasta 3.000 nits de brillo. Esto último hace que se vea perfectamente en exteriores, incluso baja la luz directa del sol.

Donde tampoco decepciona es en todo lo relacionado con el deporte y la salud. Tiene más más de 100 modos de entrenamiento, mientras que sus sensores permiten realizar un seguimiento del sueño, estrés, frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre y más. Menciona especial a la función ECG (electrocardiograma), que normalmente solo está disponible en smartwatches más caros.

Otras características destacables son: chip NFC para pagos móviles, micrófono y altavoz para llamadas por Bluetooth, sistema operativo HarmonyOS y compatibilidad con iOS y Android. Por otro lado, su batería batería ofrece una autonomía de hasta 10 días de uso con una sola carga. Esto es mucho más de lo que le dura la batería al Apple Watch Series 11 y Samsung Galaxy Watch8 Classic.

Ahora que el HUAWEI Watch FIT 4 Pro está disponible por 199 euros, pasa a ser una de las mejores opciones por debajo de los 200 euros. Si quieres ir a lo seguro y no jugártela, aprovecha esta oferta y hazte con él antes de que se agote o finalice. Pocos relojes inteligentes ofrecen tanto por tan poco.

