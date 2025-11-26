Por menos de 1000 euros, tienes este portátil ASUS con 32 GB de RAM, una RTX 5060 y un AMD Ryzen 7

La Semana de Black Friday de Amazon ha traído consigo una de esas ofertas que no se ven todos los días. El protagonista es el ASUS TUF A16 FA608UM-RV005, un portátil gaming que tiene un precio recomendado de 1.499 euros. Sin embargo, durante estos días de rebajas, su precio se ha desplomado hasta los 999 euros, así que es un buen momento para comprarlo. De hecho, es el precio mínimo histórico.

Además de tener un gran descuento (33 %), este portátil tiene reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 400 unidades. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que cuesta actualmente y lo bien valorado que está, no hace falta decir que este equipo es un acierto. A todo esto, decir que este portátil no incluye Windows 11. Por lo tanto, el comprador tiene que instalarlo por su cuenta.

Hazte con el ASUS TUF A16 FA608UM-RV005 al mejor precio en Amazon

Este portátil viene sin sistema operativo ASUS

En el interior de este portátil encontramos un procesador AMD Ryzen 7 260, que es de alto rendimiento. También cuenta con una tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5060. Esto hace posible que pueda mover sin ningún problema los juegos más exigentes a resolución 1080p y con gráficos en alto. ¿Te gustaría jugar a ARC Riders o The Outer Worlds 2? Ambos podrás disfrutarlos en este portátil.

A diferencia de muchos portátiles gaming que escatiman en memoria, este modelo viene de fábrica con 32 GB de RAM, el doble de lo habitual. A nivel de almacenamiento, lleva un SSD de 1 TB. La pantalla es otro de los puntos fuertes de este equipo. Monta un panel IPS de 16 pulgadas con una resolución nativa de 1.920 por 1.200 píxeles (relación de aspecto 16:10). La calidad de imagen es más que correcta, mientras que los 165 Hz de tasa de refresco es algo que se agradece, sobre todo en juegos competitivos.

Aunque hay muchos portátiles gaming por menos de 1.000 euros, es difícil encontrar una alternativa al ASUS TUF A16 FA608UM-RV005. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.

