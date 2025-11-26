Portátil gaming oferta
Por menos de 1000 euros, tienes este portátil ASUS con 32 GB de RAM, una RTX 5060 y un AMD Ryzen 7
Precio mínimo histórico para el ASUS TUF A16 FA608UM-RV005, un portátil gaming que no te dejará indiferente por sus especificaciones técnicas. Por sus características, no solo puedes usarlo para jugar, sino también para trabajar en edición de vídeo, 3D y mucho más
Además de tener un gran descuento (33 %), este portátil tiene reseñas mayormente positivas, una puntuación de 4,4 estrellas sobre 5 y el mes pasado se vendieron más de 400 unidades. Por lo tanto, si tenemos en cuenta lo que cuesta actualmente y lo bien valorado que está, no hace falta decir que este equipo es un acierto. A todo esto, decir que este portátil no incluye Windows 11. Por lo tanto, el comprador tiene que instalarlo por su cuenta.
Hazte con el ASUS TUF A16 FA608UM-RV005 al mejor precio en Amazon
Aunque hay muchos portátiles gaming por menos de 1.000 euros, es difícil encontrar una alternativa al ASUS TUF A16 FA608UM-RV005. Así que, no lo dudes más y hazte con él antes de que se agote o finalice la oferta, no te arrepentirás.
Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar