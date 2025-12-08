El nuevo iPhone Air es mucho más que un móvil ultrafino: es el favorito de muchos y tiene una gran rebaja

Este año ha sido uno de los mejores para Apple en mucho tiempo. No solo por la renovación de sus terminales, sino también porque ha sorprendido con lanzamientos que nadie esperaba, como el iPhone 16e o el iPhone Air. Este último se ha convertido en una de las mejores opciones disponibles hoy en día: es potente, muy manejable… y además ya está con un buen descuento.

Este novedoso teléfono de Apple ha ido despejando todo tipo de dudas tras su lanzamiento, tanto que se ha convertido el favorito de muchos. Y a pesar de salir a la venta por un precio recomendado de 1.219 euros, ahora podemos encontrarlo con un descuento total de 70 euros que nos permite conseguirlo por unos ajustados 1.149 euros en Amazon.

Además, si lo prefieres, también puedes encontrar la versión de 512 GB con un descuento de 80 euros, y la de 1 TB con una rebaja aún mayor, de hasta 100 euros. En resumen, optar por más capacidad sale ‘más barato’.

Compra el nuevo iPhone Air más barato: el teléfono de Apple más fino hasta la fecha

El nuevo iPhone Air ha sido la gran sorpresa de Apple este año, y el motivo es muy simple: es el teléfono más delgado que la marca ha fabricado en toda su historia, ya que apenas tiene un grosor de 5,6 mm para hacerlo mucho más manejable. Sin dejar de lado un llamativo diseño premium, pues está construido en titanio, su trasera es de vidrio mate y el módulo de cámara también es alargado como en el iPhone 17 Pro, pero en este caso es mucho más discreto.

A esto tenemos que sumarle una potencia abismal. No se queda por detrás del resto de modelos más bestias que acaban de llegar junto a él al mercado al montar en su interior un chip A19 Pro, el cual nos asegura un rendimiento excelente en todo tipo de tareas y es compatible con Apple Intelligence. Mientras que el resto de la configuración la completan una memoria RAM de 12 GB y un almacenamiento de 256 GB. Todo obviamente funcionando bajo el sistema operativo iOS 26 y con muchos años de actualizaciones por delante.

El apartado visual tampoco decepciona. La protagonista es una pantalla Super Retina XDR de 6,5 pulgadas con una capa antirreflejos mejorada. Esta llega a brindarnos una resolución 2.736 x 1.260 píxeles, una tasa de refresco de hasta 120 Hz gracias a la tecnología ProMotion y un brillo máximo de 3.000 nits. ¿El resultado? Unas imágenes fluidas y coloridas para robarnos la mirada.

Y del apartado de fotografía podemos decir exactamente lo mismo. Es uno de los grandes atractivos de Apple y nos demuestra que no falta múltiples cámaras para obtener resultados sobresalientes. En la trasera de este iPhone Air tenemos un sensor principal Fusion de 48 MP que es muy versátil en cualquier situación y en la parte frontal una cámara Center Stage de 18 MP que es impecable.

Donde es inevitable que haya un recorte es en el apartado de autonomía. Como comentábamos al principio, es un móvil ultradelgado, y esto se refleja en su batería de 3.149 mAh. Según la propia marca, es capaz de aguantar hasta 27 horas de reproducción de vídeo gracias a la eficiencia del procesador. Igualmente, se la ha lanzado junto a una batería MagSafe que también es muy fina para que pueda acompañarnos un día completo cuando el uso sea más intenso.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.