De oferta la cafetera dispuesta a cambiar tus mañanas: 15 bares de presión y 15 cm de ancho

Hay mañanas que empiezan con un ritmo que no perdona. Ya no podemos atrasar más el despertador, las prisas apremian y el primer café acaba por convertirse más en un trámite que en un placer. Pero también hay otras mañanas que parecen tener otro color. Días en los que decides tomarte un respiro, encender la cafetera antes de mirar el móvil y dejar que el aroma del espresso recién hecho te despierte mejor que cualquier alarma.

Client Challenge JavaScript is disabled in your browser. Please enable JavaScript to proceed. A required part of this site couldn’t load. This may be due to a browser extension, network issues, or browser settings. Please check your connection, disable any ad blockers, or try using a different browser.

Ese es exactamente el terreno donde la De'Longhi Dedica tiene más sentido. Se trata de una cafetera compacta y elegante que ha sido diseñada para transformar la rutina en un pequeño lujo cotidiano. Lo mejor es que ahora la puedes comprar con 110 euros de descuento gracias a esta oferta de AliExpress. Piensa que este modelo tiene un precio oficial de 244,95 euros, y esto es algo que puedes comprobar en la web de De'Longhi. Así que si aprovechamos esta oferta y la compramos por 133 euros nos estaremos ahorrando más de 110 euros en su compra.

De'Longhi Dedica: la cafetera que cambia tus mañanas

Acostumbrados a otro tipo de cafeteras, creo que lo primero que llama la atención al ver la Dedica es su tamaño. Tiene solo 15 cm de ancho, y parece difícil que algo tan estrecho pueda esconder tanto detalle detrás. Pero ahí está parte de su magia. Mientras otras máquinas ocupan media encimera, esta se adapta al espacio sin robar protagonismo y dejando sitio a lo que lo necesita. De'Longhi parece haber logrado ese equilibrio que pocos consiguen al diseñar una máquina que se siente sólida y al mismo tiempo ligera y fácil de usar.

De nada nos sirve que sea bonita si no cumple con lo esencial, que es hacer buen café. Y, en este caso, la Dedica responde con una precisión italiana. Su bomba de 15 bares de presión y el sistema Thermoblock garantizan que el agua se caliente rápido y mantenga la temperatura idónea en cada extracción. Como resultado tendremos un espresso con cuerpo, con crema espesa y con ese color avellana propio de las cafeterías.

No necesitas ser barista para utilizarla. Es una cafetera pensada para quienes quieren disfrutar del sabor auténtico pero sin pasarse media mañana ajustando parámetros. Basta con rellenar el portafiltro, presionar el café y pulsar el botón. En menos de 40 segundos tendrás una taza que huele a cafetería italiana.

Como somos muchos los que preferimos variedades con leche, esta cafetera incorpora un sistema de vaporizador ajustable que te permite crear espuma de leche o simplemente calentarla a tu gusto. Con una jarra pequeña, un poco de práctica y la varilla de acero en la posición adecuada, conseguirás una espuma densa y brillante. Ahí está la diferencia entre "hacerse un café" y preparar uno de verdad.

La bandeja de esta cafetera es ajustable en altura para que puedas usar desde una taza pequeña hasta un vaso más alto. Tiene un depósito de 1,1 litros para que puedas preparar varios cafés sin tener que rellenarlo y el sistema de apagado automático que te ayudará a ahorrar energía. Y el mantenimiento es mínimo, que también importa.

Por apenas 130 euros estarás consiguiendo una de las cafeteras más vendidas, de esas que te harán preguntarte cómo has sobrevivido tanto tiempo sin ella. Solo pide un minuto de atención y, a cambio, te devuelve un café digno de cafetería, pero sin tener que salir de casa.

Este artículo está pensado para ayudarte a descubrir productos de tu interés o para que tomes una mejor decisión de compra. Algunos de los enlaces que incluye son de afiliados, por lo que si realizas una compra a través de ellos La Razón podría recibir una pequeña comisión. Este hecho no influye en nuestras recomendaciones ni en el precio que pagas por el producto.